Die Förderung umfasst die Unterstützung einer bahnbrechenden klinischen Studie und eine mehrjährige Spende an das Texas Cancer Interception Institute; die Stiftung wurde für ihre zwei Jahrzehnte währende Partnerschaft mit dem Circle of Care Award ausgezeichnet

Die Mary Kay Ash Foundation, seit fast drei Jahrzehnten Vorreiterin im Bereich der Gesundheitsinnovation für Frauen, hat eine Spende in Höhe von 500.000 US-Dollar an die Baylor Scott White Dallas Foundation angekündigt, um eine bahnbrechende klinische Studie zu dreifach negativem Brustkrebs voranzutreiben und Initiativen zur Früherkennung zu fördern, die die Versorgung im neu gegründeten Texas Cancer Interception Institute von reaktiv zu proaktiv verlagern.

Die zweigeteilte Spende umfasst:

100.000 US-Dollar zur weiteren Unterstützung einer zukunftsweisenden klinischen Studie namens TRIM-EBC unter der Leitung der weltbekannten Vorsitzenden von Celebrating Women for Breast Cancer Research, Joyce O'Shaughnessy, MD. Die Studie untersucht das Potenzial von Medikamenten zur Gewichtsreduktion, um das Risiko eines Rückfalls bei übergewichtigen Brustkrebspatientinnen zu senken.

Der zweite Teil ist eine mehrjährige Spende an das Texas Cancer Interception Institute, dessen Ziel es ist, Krebs im frühesten Stadium zu erkennen und zu bekämpfen wenn er am besten behandelbar ist. Damit soll die Wahrnehmung von Krebs bei Frauen von "Ich habe Krebs" zu "Ich habe Krebs, aber wir haben ihn früh erkannt" verändert werden. Das Programm ist für einen breiten Einsatz konzipiert und soll die Strategien zur Früherkennung und Intervention revolutionieren, um die Überlebensrate bei Brustkrebs und darüber hinaus zu verbessern.

Dieses jüngste Engagement unterstreicht die gemeinsame Mission der beiden Organisationen: in transformative Krebsforschung zu investieren, die die Ergebnisse verbessert und uns der Heilung von Krebserkrankungen näher bringt, von denen Frauen überproportional betroffen sind. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Mary Kay Ash Foundation® 1,3 Millionen Dollar an die Baylor Scott White Dallas Foundation gespendet, was eine dauerhafte Allianz widerspiegelt, die auf wissenschaftlichen Entdeckungen und Mitgefühl basiert.

"Die Mary Kay Ash Foundation setzt sich weiterhin für die Suche nach Heilungsmöglichkeiten für Krebserkrankungen ein, von denen Frauen betroffen sind wir engagieren uns für unsere Mütter, Töchter, Schwestern und alle Frauen in unserem Leben", sagte Michael Lunceford, Präsident des Vorstands der Mary Kay Ash Foundation "Diese Förderung ist ein wichtiger nächster Schritt zur Neudefinition der Krebsbehandlung weg von einer reaktiven Herangehensweise hin zu Früherkennung und praktikablen Behandlungsmöglichkeiten mit dem Ziel eines langen, gesunden Lebens nach einer Krebserkrankung. Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Baylor Scott White die Zukunft der Frauengesundheit mitzugestalten."

In Anerkennung ihres jahrzehntelangen unermüdlichen Engagements für die Gesundheit von Frauen wurde die Mary Kay Ash Foundation beim "2025 Celebrating Women Luncheon", veranstaltet von der Baylor Scott White Dallas Foundation, mit dem renommierten Circle of Care Award ausgezeichnet. Der Preis würdigt diejenigen, die durch Engagement, Philanthropie und Innovation einen tiefgreifenden Einfluss auf die Zukunft der Brustkrebsversorgung genommen haben. Seit seiner Gründung hat das Mittagessen mehr als 42 Millionen Dollar gesammelt, um Forschung, Früherkennung und Unterstützungsprogramme für Frauen und Familien, die mit Brustkrebs konfrontiert sind, zu finanzieren.

"Mary Kay Ash glaubte an die Kraft der Frauen, die Welt zu verändern diese Überzeugung lebt weiter durch das mutige Engagement ihrer gleichnamigen Stiftung, die sich für die Förderung der Gesundheit von Frauen einsetzt, indem sie in Früherkennung und bessere Behandlungsmethoden investiert", sagte Christina Goodman, Präsidentin der Baylor Scott White Dallas Foundation. "Wenn brillante Köpfe wie Dr. Joyce O'Shaughnessy, MD, und mitfühlende Herzen zusammenkommen, geschehen außergewöhnliche Dinge. Diese Partnerschaft konzentriert sich darauf, Patienten und Familien in unseren Gemeinden Hoffnung, Heilung und neue Möglichkeiten zu bringen."

Wussten Sie schon?

Mary Kay hat sich zum Ziel gesetzt, Krebserkrankungen bei Frauen weltweit zu bekämpfen. Durch Forschungsförderung und Aufklärungskampagnen, die von Mary Kay-Märkten auf mehreren Kontinenten durchgeführt werden, hat das Unternehmen weltweit Einfluss:

In Spanien arbeitet Mary Kay mit der FERO Foundation zusammen, um die Forschung zu metastasierendem Brustkrebs zu unterstützen.

arbeitet Mary Kay mit der FERO Foundation zusammen, um die Forschung zu metastasierendem Brustkrebs zu unterstützen. In Brasilien finanziert das Instituto Mary Kay Krebsaufklärungs- und Vorsorgeprogramme, die jährlich Tausende von Frauen erreichen.

finanziert das Instituto Mary Kay Krebsaufklärungs- und Vorsorgeprogramme, die jährlich Tausende von Frauen erreichen. In Malaysia arbeitet Mary Kay mit der National Cancer Society of Malaysia zusammen, um die Früherkennung zu fördern.

arbeitet Mary Kay mit der National Cancer Society of Malaysia zusammen, um die Früherkennung zu fördern. In Kanada unterstützt die Mary Kay Ash Charitable Foundation Look Good Feel Better-Workshops für Frauen, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen, und spendet Produkte, damit sich Frauen nach einer Krebserkrankung wieder schön fühlen können.

Gemeinsam haben Mary Kay Inc., seine globalen Märkte und seine vier vom Unternehmen gesponserten Stiftungen und Wohltätigkeitsfonds fast 44 Millionen US-Dollar weltweit beigetragen, um Krebserkrankungen bei Frauen zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr über den anhaltenden globalen Einfluss von Mary Kay von der Förderung der Gesundheit und Stärkung von Frauen bis hin zum Schutz natürlicher Ressourcen und der Förderung nachhaltiger Veränderungen im Nachhaltigkeitsbericht 2025.

Über die Mary Kay Ash Foundation

Geleitet von Mary Kay Ashs Traum, das Leben von Frauen überall zu bereichern, sammelt und verteilt die Mary Kay Ash Foundation Spenden, um häusliche Gewalt zu beenden und in bahnbrechende Krebsforschung zu investieren, um Heilungsmethoden für Krebserkrankungen bei Frauen zu finden. Seit 1996 hat die Mary Kay Ash Foundation mehr als 98 Millionen US-Dollar an Organisationen gespendet, die sich ihrer doppelten Mission verschrieben haben. Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Aufklärungsinitiativen, gemeinnützige Programme und setzt sich für Gesetze ein, die die Gesundheit und Sicherheit von Frauen gewährleisten. Gemeinsam können wir die Welt für Frauen verbessern. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie aufklären, sich engagieren, ehrenamtlich tätig werden, spenden und sich an lebensrettenden Maßnahmen zur Unterstützung und Stärkung von Frauen beteiligen können, besuchen Sie marykayashfoundation.org, oder finden Sie uns auf Facebook und Instagram.

Über die Baylor Scott White Dallas Foundation

Die Baylor Scott White Dallas Foundation sammelt Spenden, um die Mission von Baylor Scott White Health voranzutreiben: Baylor Scott White Health wurde als christliche Heilungsorganisation gegründet und fördert das Wohlergehen aller Menschen, Familien und Gemeinschaften. Bei der Baylor Scott White Dallas Foundation ist Philanthropie der Katalysator für Veränderungen sie fördert Innovationen, erweitert den Zugang zu mitfühlender Pflege und befähigt mehr Menschen, ein gutes Leben zu führen. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des Gesundheitswesens in Nordtexas.

