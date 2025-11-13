Das Handbuch stellt den Höhepunkt jahrelanger gemeinsamer Bemühungen von FlightSafety und Partnern aus der Industrie dar, die Sicherheit zu verbessern.

FlightSafety International Inc. hat heute die Veröffentlichung des Airplane Standard Operating Procedures Manual bekannt gegeben, einer wegweisenden Ressource, die einheitliche, bewährte Praktiken für den weltweiten Geschäftsflugbetrieb festlegt.

Die SOPs wurden in Zusammenarbeit mit der National Business Aviation Association (NBAA), Flugzeugherstellern, Betreibern und anderen führenden Ausbildungsexperten entwickelt und sind das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit der Branche zur Förderung der Flugsicherheit.

Das neue Handbuch bietet einheitliche Leitlinien für den Betrieb mit einem oder mehreren Piloten und spiegelt bewährte Verfahren wider, die von Unternehmen aller Größenordnungen stammen. Durch die Förderung der flächendeckenden Einführung standardisierter Verfahren werden die SOPs die Einheitlichkeit innerhalb der Flotten stärken, die Sicherheit in dynamischen Crew-Umgebungen verbessern und wertvolle Daten generieren, die als Grundlage für zukünftige Verbesserungen im Schulungsbereich dienen können.

"FlightSafety International ist stolz darauf, diese Initiative zu leiten und einen Standard zu liefern, der die Beiträge der gesamten Geschäftsluftfahrtbranche widerspiegelt", erklärte Ben Carter, Executive Vice President, Learning Center Operations, FlightSafety International. "Die Einbindung dieser SOPs in die Schulungen wird zu mehr Einheitlichkeit führen und direkt zu mehr Sicherheit im gesamten Betrieb der Branche beitragen."

Die Betreiber können davon ausgehen, dass die SOPs ab Sommer 2026 in die Schulungsprogramme von FlightSafety aufgenommen werden, sodass ihnen ausreichend Zeit bleibt, sich mit den Standards vertraut zu machen. Das Handbuch wird in Zusammenarbeit mit Branchenakteuren kontinuierlich aktualisiert, um sicherzustellen, dass es den sich weiterentwickelnden Best Practices entspricht und ein Höchstmaß an Betriebssicherheit gewährleistet.

Fachleute aus der Geschäftsluftfahrt können sich über die neuen SOPs informieren, indem sie sich die Aufzeichnung des National Safety Forum der NBAA ansehen, das am 15. Oktober während der NBAA Business Aviation Convention Exhibition (NBAA-BACE) in Las Vegas stattfand.

Über FlightSafety International Inc.

FlightSafety International Inc. ist das weltweit führende Unternehmen für professionelle Flugausbildung und Anbieter von Flugsimulatoren, visuellen Systemen und Displays für Bildungs-, kommerzielle, staatliche und militärische Organisationen. Das Unternehmen erhöht die Sicherheitsstandards in der gesamten Luftfahrtbranche durch strenge Schulungen für Piloten, Techniker und andere Fachkräfte aus 170 Ländern und unabhängigen Gebieten. FlightSafety ist seit über 70 Jahren im Geschäft und betreibt derzeit die weltweit größte Flotte moderner Vollflugsimulatoren in Lernzentren und Schulungsstätten auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter flightsafety.com.

