360Learning, die KI-gestützte kollaborative Lernplattform, mit der Unternehmen ihre Mitarbeiter intern weiterbilden können, gibt die Integration seiner Learning Experience Platform (LXP) in die Learning-Plattform von Workday bekannt. Dank dieser Integration wird 360Learning Unternehmen die Einrichtung KI-gestützter kollaborativer Lern-Academies ermöglichen und dazu beitragen, allen Lernenden zeitnah Weiterbildungen anzubieten.

Kunden von Workday Learning können jetzt interne Fachexperten heranziehen, um mit den KI-gestützten Autorentools von 360Learning innerhalb weniger Minuten effektive Schulungen zu erstellen ein Prozess, der zuvor Monate in Anspruch nahm.

Benjamin Marchal, CEO von 360Learning, sagte: "Diese Partnerschaft fördert die berufliche Entwicklung und die Weiterentwicklung des Unternehmens, da sie Lernteams die Möglichkeit zur Erstellung von Programmen bietet, die der Geschwindigkeit der Geschäftswelt von heute gerecht werden. Indem interne Experten Zugang zu KI-gestützten Autorentools und Funktionen für kollaboratives Lernen erhalten, können Unternehmen proprietäres Wissen bewahren und weitergeben, um die Wirkung ihrer Investitionen in die Aus- und Weiterbildung zu steigern."

Die automatische Zwei-Wege-Synchronisierung zwischen Workday Human Capital Management (HCM) und 360Learning trägt dazu bei, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Aktualisierung von Benutzerdaten und Leistungskennzahlen zu unterstützen. Die Lernenden können jederzeit auf von Experten betreute Weiterbildungsangebote zugreifen, die die Integration des Lernens in den Arbeitsalltag unterstützen, auch über die als sehr gut bewertete mobile App von 360Learning.

Als Workday Innovation Partner bietet 360Learning eine Design Approved-Lösung, erweiterten Support und exklusive Ressourcen. Die Integration erweitert das Lernen durch optimierte Benutzerverwaltung, gebrandete Academies und zugängliche Dashboards für Kunden und Partner auf das gesamte Unternehmen.

Weitere Informationen über die 360Learning-Plattform erhalten Sie unter Workday Marketplace.

Über 360Learning

360Learning ist die KI-gestützte Lernplattform, die LMS- und LXP-Funktionen kombiniert, um die Kompetenzentwicklung für mittelständische Unternehmen und Konzerne zu skalieren. Mit Hilfe von kollaborativem Lernen können Sie internes Fachwissen für Just-in-Time-Lernen für Onboarding, Compliance und mehr nutzen und so die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, Kunden und Partnern fördern. 360Learning genießt das Vertrauen von Branchenführern wie Safran, Cognizant, Bally's Corporation, Duolingo und Smile Brands. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.360learning.com

