Die TOURISE Destination Initiative (TDI) wurde heute auf dem TOURISE-Gipfel ins Leben gerufen und vereint weltweit führende Vertreter aus Regierungen, internationalen Organisationen, Wissenschaft und Privatwirtschaft, um Reiseziele in lebendige Labore für touristische Innovationen zu verwandeln. Geleitet von seiner Grundsatzerklärung setzt sich TDI für Sicherheit, Umweltschutz, Erhaltung der Kultur und eine gemeinschaftsorientierte Entwicklung durch verantwortungsbewusste Technologie und sektorübergreifende Zusammenarbeit ein.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251113857680/de/

His Excellency Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia's Minister of Tourism and Chairman of TOURISE, launches the TOURISE Destination Initiative, a global coalition to shape the future of tourism through a destination-centric approach, with co-chairs H.R.H. Prince Turki bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, Governor of Aseer Province, and Luigi Brugnaro, Mayor of Venice. They are joined with the TDI founding members and mayors

Die TDI wird gemeinsam von Prinz Turki bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, Gouverneur der Provinz Aseer, und Luigi Brugnaro, Bürgermeister von Venedig, geleitet. Zu den Gründungsmitgliedern gehören:

Patricia de Lille, Ministerin für Tourismus der Republik Südafrika

Mateo Julián Estrella Durán, Minister für Tourismus der Republik Ecuador

Thoriq Ibrahim, Minister für Tourismus der Republik Malediven

Francis Suarez, Bürgermeister von Miami, Vereinigte Staaten

Mohamed Sefiani, Bürgermeister von Chefchaouen, Marokko

Natalia Bayona, Executive Director, UN Tourism

Arnaud Ngatcha, stellvertretender Bürgermeister von Paris

Iván Azurdia, Direktor für Tourismusentwicklung, Tourismusinstitut von Guatemala

Jordan Tan, Technischer Direktor und Datenverantwortlicher, Singapore Tourism Board

Jon Berroya, Direktor für Regierungsangelegenheiten und öffentliche Politik bei Google

Mauricio Rodas, Gastwissenschaftler, Universität von Pennsylvania

Matthijs Bouw, Gründer, One Architecture and Urbanism

Das erste Projekt von TDI, "AI for Tourism Safety", zielt darauf ab, den verantwortungsvollen Einsatz von KI in den Reisezielen der TDI-Mitglieder zu fördern. Das Projekt basiert auf Erkenntnissen aus dem Weißbuch Surveillance or Safety? How Cities are Rewriting Tourism des Penn Institute for Urban Research (Penn IUR) der University of Pennsylvania. Der von Mauricio Rodas, Gastwissenschaftler an der Penn IUR und ehemaliger Bürgermeister von Quito, verfasste Artikel untersucht die ethischen und operativen Herausforderungen der KI im städtischen Tourismus und wurde zusammen mit TDI veröffentlicht.

"Als Reiseziele tragen wir die Verantwortung, das zu schützen, was uns einzigartig macht: unsere Menschen, unser Erbe und unsere Zukunft", erklärte Seine Königliche Hoheit Prinz Turki bin Talal bin Abdulaziz Al Saud, Gouverneur der Provinz Aseer und Co-Vorsitzender der TOURISE Destination Initiative. "Mit TDI schaffen wir einen gemeinsamen Raum, in dem Städte eine Vorreiterrolle übernehmen können. Durch die Förderung von Innovation, die auf Ethik und Empathie basiert, stellen wir sicher, dass der Tourismus zu einer treibenden Kraft für Sicherheit, Würde und nachhaltige Entwicklung wird."

"Städtische Reiseziele sind das Herzstück der globalen Tourismusbranche, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich Besucher und Einwohner in keiner Stadt weltweit jemals unsicher fühlen", erklärte Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Minister für Tourismus und Vorsitzender von TOURISE. "Mit der TOURISE Destination Initiative fordern wir Städte dazu auf, mit Integrität voranzugehen. Sicherheitsinnovationen müssen in einer verantwortungsvollen Unternehmensführung verankert sein. Durch den vorausschauenden Einsatz von Technologie schützen wir Reisende und stärken das Vertrauen, das die Zukunft des Tourismus prägt."

Angesichts steigender Kriminalität, digitaler Bedrohungen und Ängsten von Reisenden in Städten wird TDI die ethische Einführung von KI fördern, um die Sicherheit zu verbessern und gleichzeitig neue Maßstäbe für Transparenz und Vertrauen zu setzen.

Mauricio Rodas fügte hinzu: "Obwohl neun von zehn Bürgermeistern Interesse daran bekunden, künstliche Intelligenz in die Stadtverwaltung zu integrieren, setzen nur 2 Prozent der Städte diese aktiv für Sicherheitszwecke ein, was hauptsächlich auf fehlende politische und rechtliche Rahmenbedingungen zurückzuführen ist. Das Projekt "AI for Tourism Safety" von TDI soll diese Lücke schließen, indem es Städten praktische Leitlinien zum Schutz aller Personen bietet, die einen Ort als ihr Zuhause betrachten, unabhängig davon, ob sie dort dauerhaft oder nur vorübergehend leben.

Über die TOURISE

Die TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die neue Horizonte für den globalen Tourismus eröffnet.

Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums und mit Unterstützung der saudischen Tourismusbehörde findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad, Saudi-Arabien, der erste TOURISE-Gipfel statt.

Die Veranstaltung bringt Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investment, Tourismus und Technologie zusammen, um transformative Vereinbarungen voranzutreiben und wirkungsvolle Initiativen zu entwickeln, die die Zukunft der globalen Tourismusbranche neu definieren.

Die TOURISE gewährleistet eine weltweite Beteiligung und bietet gleichzeitig Zugang zu Entscheidungsträgern, die die Entwicklung der Branche prägen. Nach dem Summit wird TOURISE als ganzjährige Plattform fortgesetzt, auf der mutige Ideen in reale Lösungen umgesetzt werden.

Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tourise.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251113857680/de/

Contacts:

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: Media@TOURISE.com