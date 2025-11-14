MetaMask wird Multichain-Wallet, Best Wallet wurde hingegen dafür optimiert

Während sich MetaMask trotz ihrer langen Historie erst jetzt anderen Blockchains als Ethereum widmet, wurde die nicht verwahrende Best Wallet (BEST) von Beginn an dafür optimiert. Seit ihrer Einführung im Jahr 2024 hat sie sich als echte interoperable Wallet positioniert, die schon Nutzer aus Dutzende von Netzwerken miteinander verbindet.

Deswegen hat sie mit ihrem Presale bisher auch schon mehr als 17 Mio. USD eingenommen, mit denen sich das Team auf die Einführung des eigenen BEST-Coins und weiterer Entwicklungen vorbereitet. Somit übertrifft die Best Wallet schon jetzt die MetaMask in den Bereichen Interoperabilität und Tokenisierung des Ökosystems.

Der native BEST-Coin gewährt seinen Inhabern auch zahlreiche Vorteile, was die MetaMask bisher noch nicht bieten kann. Dazu zählen etwa bessere Kurse über den Kursvergleich, höhere Staking-Erträge und bald gasfreie Transaktionen.

Fortan sind für den Presale der Best Wallet jedoch nur noch weniger als 15 Tage Zeit und schon kurze Zeit danach wird der Coin bereits von den Börsen eingeführt. Angesichts des bedeutenden Vorsprungs gegenüber MetaMask in Bereichen wie Innovation und Funktionalität, wäre es nicht verwunderlich, wenn dieser bei der Markteinführung eine große Anzahl von Investoren anzieht.

MetaMask wird mehrere Chains unterstützen, während Best Wallet bereits den Standard für sicheren Cross-Chain-Zugriff bietet

Die MetaMask-Wallet hat sich viele Jahre lediglich auf die Ethereum-Blockchain fokussiert. Daher stellt die Multichain-Funktionalität nun einen bedeutenden Schritt für die Anwendung dar, wobei erst kürzlich die neuen Multichain-Konten eingeführt wurden, die neben EVM-Adressen ebenso die von anderen Blockchains unterstützen, wie Solana und bald Bitcoin.

Für die Nutzer resultiert dies in einer deutlich besseren Erfahrung, da sie nicht mehr für jedes Netzwerk eine besondere Wallet benötigen. Stattdessen erhalten sie die Möglichkeit, nahtlos zwischen den verschiedenen Blockchains zu wechseln. Dies gestaltet wiederum die netzwerkübergreifende Aktivitäten einfacher und effizienter.

Die MetaMask-Nutzer freuen sich über die bessere Funktionalität, während diese Entwicklung den Trend zu einer Blockchain-übergreifenden Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit verdeutlicht.

Finally Multichain Accounts are now here



After months of testing, feedback, and late-night chain-switching, Multichain Accounts are now live in @MetaMask!



One account. Many chains.



Make sure you're on the latest version of MetaMask and try it out today. pic.twitter.com/vueqNRNiF6 - Francesco Andreoli ?? (@francescoswiss) October 27, 2025

Somit kann MetaMask langsam das aufholen, was die Best Wallet schon seit über einem Jahr unterstützt. Denn Letztere wurde schon seit der Einführung darauf ausgelegt. So lassen sich Vermögenswerte von unterschiedlichen Blockchains wie Bitcoin, Solana und anderen in der Best Wallet verwaltet.

Allerdings ist dies nicht alles was sie auszeichnet. Denn darüber hinaus wird die Multichain-Fähigkeit mit einer branchenführenden Sicherheitsarchitektur kombiniert. So nutzt die nicht verwahrende, digitale Geldbörse unter anderem die MPC-CMP-Technologie, die private Zugangsschlüssel aufspaltet und bei unabhängigen Einheiten speichert.

Während somit einzelne Ausfallpunkte verhindert werden, beschützt die Best Wallet ihre Nutzer außerdem mit einer Zweifaktorauthentifizierung (2FA) und einer biometrischen Verifizierung. Bald wird darüber hinaus ein professionelles Betrugsschutzsystem die Nutzer vor betrügerischen Aktivitäten und Preismanipulationen der MEV-Bots bewahren.

Damit gewährt die Best Wallet nicht nur den Zugriff auf mehrere Blockchains, sondern bietet darüber hinaus eine sichere Interoperabilität zwischen den verschiedenen Blockchain-Ökosystemen.

MetaMask plant Tokenlaunch, aber BEST treibt bereits die Best Wallet an

Ebenfalls einen Schritt voraus ist die Best Wallet gegenüber MetaMask mit ihrem eigenen Coin. Zwar hat auch Joseph Lubin, Mitbegründer von Ethereum und Geschäftsführer von ConsenSys im September angedeutet, dass ein eigener Token "früher als erwartet" kommen könnte, jedoch kann dieser noch eine gewisse Zeit auf sich warten lassen.

Jedoch deutet es darauf hin, dass der Coin bei der Dezentralisierung von bestimmten Aspekten des MetaMask-Ökosystems eine Rolle spielen wird. Allerdings steht bisher noch immer ein genaues Veröffentlichungsdatum aus.

Consensys CEO Joe Lubin says the MetaMask token is coming and may arrive 'sooner than you would expect' pic.twitter.com/FQXL6PbS08 - The Block (@TheBlock__) September 18, 2025

Die Best Wallet wird hingegen schon bald den Vorverkauf der BEST-Coins beenden. Schließlich sind laut dem Countdown der Website dafür nur noch weniger als 15 Tage Zeit nach. Zudem bietet er im Gegensatz zu dem theoretischen Token von MetaMask einen klaren Zweck.

So stellt BEST die treibende Kraft des gesamten Ökosystems der Best Wallet dar. Mit ihm lassen sich die Transaktionskosten senken, was mit der Einführung der bald erscheinenden Derivate sogar noch einmal an Bedeutung gewinnt, welche zu der eigenen DEX hinzukommen und sich dem Boom zunutze machen.

In nächster Zukunft sollen dann auch noch gasfreien Transaktionen hinzukommen, womit die Notwendigkeit entfällt, dass die Nutzer die nativen Coins der jeweiligen Netzwerke halten müssen, wie ETH oder BNB. Stattdessen lassen sich die Transaktionen direkt mit dem BEST-Coin abwickeln, was die Cross-Chain-Aktivitäten einfacher und günstiger gestalten soll.

Außerdem spielt der BEST-Token bald eine entscheidende Rolle im künftigen Prämienzentrum der Plattform. So wird er dazu beitragen, die Gebühren für die Best Card zu verringern. Bei dieser handelt es sich um eine Debitkarte, die schon bald eingeführt werden und Zahlungen in der realen Welt mit Kryptowährungen ermöglichen soll.

MetaMask fehlen noch weitere Funktionen und Vorteile der Best Wallet

Eine der wichtigsten Funktionen der Best Wallet ist allerdings "Upcoming Tokens". Denn durch diese wurde sie zu einer der am meisten genutzten Anwendungen der Kryptoindustrie, wobei sie bereits über 500.000 registrierte Nutzer mit einer monatlichen Aktivitätsrate von 50 % zählt.

Mithilfe dieser Funktion können einige der vielversprechendsten, neuen Kryptowährungen schon vor ihren offiziellen Listungen an den Börsen gefunden werden. Somit wird eine seltene Gelegenheit geboten, um sich die Coins vor vielen anderen zum Einführungspreis zu sichern, vornehmlich zu einem deutlich attraktiveren Kurs - so wie nun auch der BEST-Coin.

Alpha doesn't wait. Neither should you.



Upcoming Tokens in Best Wallet puts early-stage projects in your hands.



1&x20e3; See what's trending before the crowd

2&x20e3; Learn about each project with in-app info

3&x20e3; Buy and track your tokens all in one place



Download Best Wallet today!… pic.twitter.com/SQofs9A6Na - Best Wallet (@BestWalletHQ) July 1, 2025

Mehrere dieser Token haben anschließend enorme Kursanstiege verzeichnet. Von diesen befinden sich derzeit zwei im Rampenlicht. Dies ist beispielsweise PepeNode (PEPENODE), welcher das erste Mine-to-Earn-Kryptospiel vorzuweisen hat. Ein weiterer ist Bitcoin Hyper (HYPER), das die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung entwickelt.

Dieses Feature der Best Wallet für neue Coins hat sich für die Nutzer zu einem wichtigen Tool entwickelt, womit die Best Wallet nicht nur eine Anwendung für den Handel von Kryptowährungen, sondern ebenso für deren Entdeckung wird.

So können Sie den BEST-Coin während des Presales kaufen

Sofern Sie sich den BEST-Coin noch vor den Investoren der Kryptobörsen im Presale sichern wollen, der nur noch für weniger als 15 Tage laufen wird, können Sie diesen auf der Websites finden. Ebenfalls wird er unter den "Upcoming Tokens" der Anwendung selbst gelistet. Zahlbar ist er mit ETH, USDT und Bankkarten.

Sollten Sie die Best Wallet noch nicht haben, können Sie diese über Google Play und den Apple App Store herunterladen.

Vergessen Sie auch nicht, der Best Wallet auf X, Telegram und Discord zu folgen, wo regelmäßig die neuesten Entwicklungen und Tipps für den Krypto-Markt geteilt werden.

