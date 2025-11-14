Government Shutdown beendet, aber BTC schwächelt, während schnellste L2 Bitcoin Hyper 27 Mio. $ erzielt

Am heutigen Tage ist Bitcoin wieder unter 100.000 USD gefallen und notiert derzeit bei 98.506 USD, während die schnellste Layer-2 Bitcoin Hyper mit ihrem Vorverkauf derweilen mehr als 27 Mio. USD erzielt hat.

Dies deutet darauf hin, dass die Anleger ihren Fokus derzeit verlagern und neben BTC verstärkt die nächste große Wette für das Bitcoin-Ökosystem in Betracht ziehen. Denn der November hat nicht ohne Grund den Beinamen Moonvember erhalten. Schließlich handelt es sich historisch um einen der besten Monate für Bitcoin.

Bitcoin Hyper positioniert sich als die einzige Skalierungslösung, welche die Geschwindigkeit von Solana mit der Sicherheit und Liquidität von Bitcoin vereinen will. Deshalb haben viele in ihre die beste Möglichkeit erkannt, um später von der Bitcoin-Rally zu profitieren.

Das wirtschaftliche Potenzial von Bitcoin Hyper ist enorm, da die hybriden Anwendungen alle den HYPER-Token für die Zahlung der Netzwerkgebühren benötigen, während BTC das primäre Asset für das Ökosystem ist.

Viele Investoren erwarten, dass die Layer-2 wenigstens konservative Anteile von 0,5 % der Bitcoin-Umlaufversorgung erhalten wird. Denn dann könnte der HYPER-Coin im Vergleich zu seinem aktuellen Niveau bereits exponentiell steigen, wobei die Adoption durch die Nähe zu Solana gefördert wird.

Noch kann der HYPER-Token für gerade einmal 0,013265 USD erworben werden, weshalb viele eine Parallele zu den damals günstigen Bewertungen von Bitcoin ziehen. Jedoch wird die aktuelle Vorverkaufsrunde nur noch weniger als zwei Tage laufen. Danach erfolgt eine weitere Preiserhöhung.

Beendigung des Government Shutdowns verbessert Aussicht nur kurzfristig

Dank des Gesetzentwurfes des US-Repräsentantenhauses konnte der 43-tägige Government Shutdown der USA endlich beendet werden, womit es der Längste in der Geschichte des Landes ist. Nun werden die Bundesbehörden wieder geöffnet und Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

Abgestimmt wurde für diesen mit 222 zu 209 Stimmen. Direkt danach wurde der Gesetzesentwurf von dem US-Präsidenten noch am selben Tag unterzeichnet. Somit wurde der Regierungsbetrieb offiziell wieder aufgenommen.

Durch das Gesetz werden auch die Nachzahlungen von Gehältern der beurlaubten Staatsangestellten garantiert. Deshalb kann die Massenentlassung abgewendet und die Finanzierung mehrerer Ministerien bis zum September 2026 gesichert werden. Dies sorgt wiederum nach wochenlanger Unsicherheit für eine Stabilisierung wichtiger Sektoren.

VIDEO | US House passed a bill to end the nation's longest government shutdown, sending the measure to President Donald Trump for his signature after a historic 43-day funding lapse that saw federal workers go without multiple paychecks, travellers stranded at airports.



(Source:… pic.twitter.com/crcX4HZvgm - Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2025

Die Finanzmärkte haben auf diese Entwicklung im ersten Moment positiv mit Anstiegen reagiert, welche jedoch mittlerweile wieder aufgegeben wurden. So notiert der S&P 500 heute 1,29 % niedriger bei 6.749,30 USD und der Nasdaq 100 verlor 2,13 %, womit er bei 24.970,53 USD steht. Bitcoin ist hingegen um 2,67 % auf 98.575,67 USD und Ethereum um 5,91 % auf 3.195,74 USD gefallen.

Viele Kryptoinvestoren warten jetzt auf einen neuen Katalysator, welcher den Bullenmarkt wieder antreiben kann. Jedoch hat das vierte Quartal in der Vergangenheit meist für die höchsten Kursgewinne gesorgt und die Expansion der globalen Geldmenge M2 wirkt sich in der Regel mit einer Verzögerung von zwei bis drei Monaten positiv auf die Finanzmärkte aus.

Da die Liquidität eine gewisse Zeit benötigt, um sich in der Wirtschaft positiv bemerkbar zu machen, das institutionelle Interesse weiter zunimmt und mit Bitcoin Hyper der nächste große Katalysator unmittelbar vor seinem Start steht, könnte somit ein perfektes Umfeld für eine explosive Bitcoin-Rally geboten werden.

Diese Layer-2 beabsichtigt, einen bedeutenden Anteil der Bitcoin-Liquidität anzuziehen, um somit das neuartige Bitcoin-Ökosystem zum Prosperieren zu bringen. Dafür bietet Bitcoin Hyper eine ausgezeichnete Grundlage, da es zwei der besten Blockchains in nur einem Ökosystem bündelt.

Bitcoin Hyper optimiert ursprünglichen Zweck von Bitcoin und erweitert diesen

Das Besondere an Bitcoin Hyper ist, dass es den Durchsatz und die Kosteneffizienz von Solana mit der Abwicklungssicherheit von Bitcoin vereint. Auf diese Weise wird ein Ökosystem erschaffen, in dem Anwendungen in einer hohen Geschwindigkeit betrieben werden und gleichzeitig in der sichersten Blockchain verankert sind.

Somit wird ein vollkommen neuer Absatzmarkt für BTC erschaffen, da die Kryptowährung von den Anwendungen innerhalb der Umgebung für Transaktionen, Funktionen und mehr benötigt wird. Beispielsweise sind damit DeFi-Dienste für zusätzliche Renditen möglich, die zu den regulären Kursgewinnen hinzukommen und ein großes Interesse erzielen können.

Bitcoin Hyper verwendet dafür eine sogenannte kanonische Brücke, welche die BTC auf der Basisschicht einfriert und dafür einen gewrappten BTC herausgibt. Dieser lässt sich dann innerhalb des Ökosystems mit den SVM-basierten Anwendungen nutzen. Damit lässt sich die Nützlichkeit des Hauptnetzwerkes steigern.

Auf diese Weise kann Bitcoin endlich zu einem aktiv genutzten Geld im Web3 und darüber hinaus werden. Schließlich profitiert BTC auch von der höheren Geschwindigkeit und den niedrigeren Gebühren von Bitcoin Hyper, was die Verwendung im Alltag deutlich nutzerfreundlicher gestaltet.

$HYPER is here to SUPERPOWER Bitcoin.



This unleashes the true power of Bitcoin. Payments. Meme Coins. dApps. https://t.co/VNG0P4FWNQ pic.twitter.com/LFIgoKlvNf - Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 10, 2025

Bitcoin Hyper macht bedeutende Fortschritte

Bitcoin Hyper kommt seinem Ziel immer näher, eine neue Ära der Nützlichkeit für Bitcoin einzuleiten. Dies zeigen die neuesten Entwicklerupdates, wobei das Team noch vor dem offiziellen Start des Ökosystems nun noch einmal seine Entwicklerbasis ausbaut.

Nach und nach werden neue Entwickler hinzugewonnen, während das Team eng mit ausgewählten Gruppen zusammenarbeitet. Auf diese Weise sollen die Arbeitsabläufe optimiert, besondere Situationen getestet und fehlende Infrastrukturkomponenten ergänzt werden.

Schon jetzt haben einige Teams aus Kryptosektoren wie DeFi, Datenprotokolle und Wallet-Tools ihr Interesse gezeigt, die eine Skalierbarkeit von Solana und die Sicherheit von Bitcoin suchen. Somit soll verhindert werden, dass das Ökosystem ohne Angebote startet, sondern bereits einiges zu bieten hat.

Hyper News



A rollup without builders is just code. Bitcoin Hyper is aligning developers early-bringing Solana-grade execution to Bitcoin's security layer and working with partners to shape workflows and infrastructure.



With a focus on docs, APIs, and transparency, Hyper… pic.twitter.com/dgI9bjE1fg - Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 10, 2025

Begleitet werden die neuesten Entwicklerupdates von bedeutenden Mittelzuflüssen, mit denen das Projekt mit seinem Vorverkauf bisher schon mehr als 27 Mio. USD erreicht hat. Dies deutet darauf hin, dass die Investoren ein großes Interesse an der Vision entwickelt haben und von den jüngsten Fortschritten überzeugt sind.

Positiv zu bemerken ist auch die wachsende Anzahl von Großinvestoren, welche sich in Bitcoin Hyper positioniert hat. Insbesondere seit dem vergangenen Monat sind sie vermehrt hinzugekommen, sodass sich das Finanzierungstempo sogar noch einmal beschleunigt hat. Erst heute wurde von einem neuen Wal berichtet, der 36.860.018 HYPER für 495.617 USD gekauft hat.

Sie haben ein großes Potenzial darin erkannt, dass der HYPER-Coin nicht nur ein Ökosystem-Coin ist, sondern ein nützliches Asset, dass zusammen mit Bitcoin wachsen kann. Denn HYPER wird für die Gebühren, das Staking und die Governance benötigt.

Dabei kann Bitcoin Hyper auch BTC selbst zu einem höheren Wert verhelfen. Deshalb glauben populäre Influencer wie Borch Crypto, dass der HYPER-Coin ein Projekt für eine Rendite von 100x ist, wenn die Nützlichkeit weiter zunimmt.

So können Sie den HYPER-Coin im Presale kaufen

Die Teilnahme an dem Vorverkauf ist möglich über die Website von Bitcoin Hyper. Dort können Sie den HYPER-Coin mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Kreditkarten kaufen. Für eine nahtlose und sichere Abwicklung wird die auf Presales optimierte Best Wallet empfohlen, die zu den sichersten Software-Wallets der Kryptoindustrie zählt.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf X und Telegram an, wo Sie regelmäßig die neusten Updates erhalten.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.