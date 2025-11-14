Eine neue internationale Allianz aus politischen Entscheidungsträgern, Führungskräften aus dem Kreativbereich und Innovatoren hat sich unter dem Banner der BRIDGE Alliance zusammengeschlossen, um Inklusion, Investitionen und nachhaltige Entwicklung in der globalen Medien-, Unterhaltungs- und Content-Wirtschaft voranzutreiben.

World leaders and industry icons unite under BRIDGE Alliance to empower the future of media, entertainment and content (Photo: AETOSWire)

Die BRIDGE Alliance, deren Hauptsitz sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten befindet, ist eine weltweit einmalige Organisation unter dem Vorsitz von S.E. Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed. Sie vereint ein einflussreiches Gremium, dem ehemalige Staatschefs, internationale Führungspersönlichkeiten, politische Entscheidungsträger und CEOs aus den Bereichen Medien, Kommunikation, Technologie, Finanzen und Kreativwirtschaft angehören.

Dem Gründungsvorstand gehören an: I.K.H. Prinzessin Lamia bint Majed Al Saud, CEO der Rotana Media Group und Generalsekretärin von Alwaleed Philanthropies; S.E. Macky Sall, vierter Präsident des Senegal; S.E. Dr. Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, Vice-Chairman der BRIDGE Alliance; Jessica Sibley, CEO von TIME; Janet Yang, ehemalige Präsidentin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences; Dr. Julie Gichuru, CEO des Africa Leadership and Dialogue Institute; Daniil Shuleyko, CEO der Yango Group; Sanford Climan, Gründer von Entertainment Media Ventures; Stratege Richard Attias; und Maryam bin Fahad, Managing Director der BRIDGE Alliance.

Die BRIDGE Alliance agiert als unabhängige, missionsorientierte Organisation und reinvestiert alle operativen Überschüsse in die Förderung von Forschung, Kapazitätsaufbau und Innovation. Das Ziel besteht in der Verbesserung der Zusammenarbeit, um Ideen, Kapital und Talente effektiver zwischen den Zielsektoren zu bewegen.

S.E. Al Hamed beschrieb die Alliance als "ein humanitäres und ökonomisches Projekt, das in den VAE ins Leben gerufen wurde, um die Beziehung zwischen Medien, Gesellschaft und Wirtschaft neu zu gestalten. Dafür will sie Brücken des Verständnisses, der Wirkung und des Wachstums zwischen den Nationen bauen." Er fügte hinzu, dass BRIDGE "ein globales Ökosystem verkörpert, das auf Zusammenarbeit, Innovation und gemeinsamer Verantwortung gründet und in dem Expertise aus Ideen Wirkung und aus Partnerschaften Fortschritt werden lässt."

Die erste große Initiative der Alliance, der BRIDGE Summit 2025, wird vom 8. bis 10. Dezember im Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) abgehalten werden. Es handelt sich dabei um die größte Auftaktmedienveranstaltung dieser Art der Welt und wird 60.000 Teilnehmer, 400 Referenten und 300 Aussteller in sieben Bereichen Medien, Kreativwirtschaft, Musik, Gaming, Technologie, Marketing und Bild zusammenbringen, um aus dem Dialog konkrete Maßnahmen zu entwickeln und den Zugang zur globalen Content-Wirtschaft zu erweitern.

Die BRIDGE Alliance fungiert von ihrem Sitz in den VAE aus als globale Drehscheibe für Innovation, Zusammenarbeit und verantwortungsbewusstes Medienwachstum und stärkt damit die Rolle des Landes als Treffpunkt für Ideen, Kreativität und gemeinsamen Fortschritt.

