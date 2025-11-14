TRU Simulation Training Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE:TXT) und Tochtergesellschaft der Bell Textron Inc., gab heute die Lieferung und Abnahme des Bell 505 Flight Training Device (FTD) an die Royal Jordanian Air Force (RJAF) bekannt. Der Kaufvertrag mit der RJAF umfasst die Lieferung von Flugzeugen einschließlich eines Flugtrainingsgeräts und eines umfassenden computergestützten Schulungspakets zur Unterstützung der grundlegenden und fortgeschrittenen Flugausbildung für Drehflügler am King Hussein Air College in Mafraq, Jordanien. Dieser Meilenstein folgt auf die kürzlich erfolgte Lieferung von zehn Hubschraubern des Typs Bell 505 an die RJAF.

"Das Bell 505 Flight Training Device bietet der Royal Jordanian Air Force eine hochmoderne Trainingslösung, die die Einsatzbereitschaft der Piloten durch realistische Simulationen von Flugverfahren und Notfallszenarien verbessert", erklärte Jerry Messaris, Vice President und General Manager von TRU Simulation. "Wir fühlen uns geehrt, mit Bell bei der Bereitstellung dieser fortschrittlichen Technologie zusammenzuarbeiten, was unser gemeinsames Engagement für den weltweiten Fortschritt der Flugausbildungstechnologie widerspiegelt."

Das Bell 505 Flight Training Device (FTD) ist ein fortschrittliches Simulationswerkzeug, das das aktuelle Serienmodell des Hubschraubers Bell 505 präzise nachbildet und zusätzliche gewünschte Funktionen enthält. Das Gerät umfasst einen detaillierten Bell 505-Cockpitrahmen mit zwei Garmin G1000H NXi-Anzeigegeräten, einem simulierten elektronischen Standby-Instrumentenmodul, einem Garmin GMA 350Hc, einem simulierten Technisonic TDFM-920-Funkgerät, Flugzeugsitzen, Flugsteuerungen und allen anderen erforderlichen Flugzeugkonsolen.

Darüber hinaus sind die Aerodynamik-, Motor-, Steuerungs- und Soundmodelle auf höchstmögliche Genauigkeit ausgelegt, um ein realistisches Trainingserlebnis zu gewährleisten. Es unterstützt die Ausbildung sowohl in visuellen als auch in instrumentellen meteorologischen Umgebungen. Das visuelle System mit direkter Projektion verbessert das Trainingserlebnis, indem es ein vollständiges Eintauchen in die Umgebung und die Möglichkeit zum Formationsflugtraining bietet. Die Konfiguration des 505 FTD erfüllt die Qualifikationsanforderungen der Federal Aviation Administration (FAA) für Level 5 FTD gemäß Titel 14 CFR Teil 60.

Über TRU Simulation

TRU Simulation Training Inc., ein Tochterunternehmen von Textron Aviation Inc., ist ein führender Anbieter von High-Fidelity-Trainingsgeräten und Full-Motion-Simulatoren für die Luftfahrtindustrie. Mit einem starken Engagement für Exzellenz und Innovation ist TRU Simulation seit über einem Jahrzehnt führend in der Flugsimulationstechnologie. Unsere maßgeschneiderten Simulatorlösungen ermöglichen es Piloten, sich sicher im Luftraum zu bewegen, während unsere hochmoderne Technologie für sichere und realistische Trainingserfahrungen sorgt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.TRUSimulation.com.

Über Bell

Über den Tellerrand hinausdenken ist unser Metier. Seit mehr als 90 Jahren gestalten wir das Flugerlebnis neu und wo es uns hinbringen kann. Wir sind Pioniere. Wir waren die Ersten, die die Schallmauer durchbrochen und einen kommerziellen Hubschrauber zertifiziert haben. Wir waren Teil der ersten Mondmission der NASA und haben fortschrittliche Tiltrotor-Systeme auf den Markt gebracht. Heute definieren wir die Zukunft der fortschrittlichen Luftmobilität. Mit Hauptsitz in Fort Worth, Texas als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Textron Inc. verfügen wir über strategische Standorte rund um den Globus. Da fast 20 unserer Belegschaft beim Militär gedient haben, ist es uns ein großes Anliegen, unsere Streitkräfte bei der Erfüllung ihrer Missionen zu unterstützen. Vor allem aber bieten unsere bahnbrechenden Innovationen unseren Kunden außergewöhnliche Erlebnisse. Effizient. Zuverlässig. Und dabei steht die Sicherheit immer an erster Stelle.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein Multi-Industrie-Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzsparten nutzt, um Kunden innovative Lösungen sowie Dienstleistungen bereitzustellen. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht-historische Angelegenheiten beschreiben. Diese Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

