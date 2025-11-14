Eine neue S2S-Integration verbindet Mobile- und Webdaten und befähigt Entwickler, eine einheitliche Sicht auf den Marktwert eines Spielers und die Marketingleistung zu erlangen

Xsolla, ein globales Videospiel-Handelsunternehmen, das Entwicklern bei der Einführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele hilft, gab heute eine neue Mobil-fokussierte Server-to-Server (S2S) Integration mit Airbridge, einer führenden einheitlichen Messplattform für Mobile Vermarkter bekannt. Diese strategische Partnerschaft stattet Entwickler von Mobile Games durch die Überbrückung der Lücke zwischen Mobile-Marketing-Bemühungen und Käufen, die über den Xsolla Web Shop getätigt wurden, mit Leistungsverfolgung aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251111685280/de/

(Graphic: Xsolla)

Da sich mehr Entwickler Web Shops zuwenden, um die Direct-to-Consumer-Monetarisierung über traditionelle App Stores hinaus voranzutreiben, ist das Verständnis des vollständigen Wertes, den die Transaktionen außerhalb der Plattform erhalten haben, zunehmend von entscheidender Bedeutung. Mit der neuen, von Airbridge unterstützten S2S-Integration von Xsolla können Entwickler nun eine vollständige und exakte Sicht auf die Leistung der Kampagne erlangen, die Web-Käufe als In-App-Ereignisse beitragen, um den korrekten Lifetime-Wert (LTV) und ROAS (Return on Advertising Spend) auf jeder Plattform zu offenbaren.

Mithilfe der Xsolla Web Shop- und Airbridge S2S-Integration können Entwickler:

die Web Shop-Käufe als Teil der mobilen Nutzerreise verfolgen

zum Umsatz bei der Benutzerakquise und zu Wiederaktivierungskampagnen beitragen

ein Verständnis für den vollständigen Spieler-Lifetimewert (LTV) sowohl von In-App- als auch von Web-Transaktionen entwickeln

Die durch den Xsolla Web Shop getätigten Käufe werden an Airbridge als sichere Server-to-Server-Ereignisse übermittelt und anschließend der korrekten mobilen Installationsquelle oder Wiederaktivierungskampagne zugeschrieben. Diese Verbindung gewährleistet, dass Entwickler endlich die volle Auswirkung auf die Leistung mobiler Marketingstrategien in den und außerhalb der App Stores sehen können.

"Nachdem wir Hunderte mobiler Web Shops unterstützt haben, wissen wir, dass Entwickler klare, umsetzbare Daten benötigen, die jeden Kauf mit ihren mobilen Bemühungen verknüpfen", so Berkley Egenes, Chief Marketing und Growth Officer bei Xsolla. "Unsere neue S2S-Integration mit Airbridge verleiht den Teams die Präzision und Sicherheit, die sie benötigen, um zu erfassen, was am meisten zählt die tatsächliche Leistung im gesamten Web und in der App."

"Bei Airbridge besteht unsere Aufgabe darin, die Vermarkter mit der Transparenz und den Tools auszustatten, die sie benötigen, um nachhaltiges Wachstum voranzutreiben", so Chris Oh, CEO bei Airbridge. "Durch diese Partnerschaft mit Xsolla stellen wir die Zusammenhänge zwischen Mobile- und Webdaten her, um die Entwickler mit der vollständigen Sichtbarkeit auszustatten, die erforderlich ist, um intelligentere, datengestützte Entscheidungen zu treffen."

Erhalten Sie weitere Informationen über die S2S-Integration für Xsolla Web Shop und Airbridge unter: xsolla.blog/airbridge.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über Airbridge

Airbridge ist eine einheitliche Messplattform, die moderne Vermarkter mit transparenten datenschutzfreundlichen Analyse-Tools ausstattet. Entwickelt, um Daten über verschiedene Kanäle und Plattformen hinweg zu vereinheitlichen, unterstützt Airbridge Mobile-First-Unternehmen, die Leistung exakt zu messen, die Ausgaben zu optimieren und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Ausgestattet mit dem Vertrauen führender mobiler Marken weltweit, liefert Airbridge die erforderlichen Einblicke, um die Marketingdaten in sinnvolle Geschäftsergebnisse zu verwandeln.

Erfahren Sie mehr auf airbridge.io.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251111685280/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com