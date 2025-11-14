Quectel Wireless Solutions, ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, hat heute die Einführung des KGM133S angekündigt. Dabei handelt es sich um das erste einer Reihe von Matter-over-Thread-Modulen, die innovative Lösungen für Anwendungen wie intelligente Türschlösser, Sensoren und Beleuchtung ermöglichen und der Smart-Home-Branche dabei helfen, Konnektivitätsbarrieren zu überwinden und in eine neue Ära effizienterer und nahtloser Entwicklung einzutreten.

Die Module der KGM133S-Serie sind auf dem Chip EFR32MG24 von Silicon Labs aufgebaut und unterstützen das neueste Matter 1.4-Protokoll. Die Module wurden entwickelt, um eine nahtlose Verbindung von Heimgeräten über verschiedene Ökosysteme hinweg zu ermöglichen, inklusive Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings.

"Die Protokollfragmentierung ist nach wie vor eines der größten Hindernisse für eine nahtlose Konnektivität von Smart Devices, und das Matter-Protokoll ist der Schlüssel, dieses Hindernis zu überwinden", so Delbert Sun, Deputy General Manager bei Quectel Wireless Solutions. "Mit unseren neuen Matter-over-Thread-Modulen helfen wir der Branche, echte Interoperabilität zu erreichen. Quectel wird sich auch in Zukunft darauf konzentrieren, umfassende Konnektivität für Smart Homes zu bieten, und dabei eng mit Ökosystempartnern zusammenarbeiten, um die Transformation der Branche zu beschleunigen und das tägliche Nutzererlebnis zu verbessern."

Dank der leistungsstarken Matter-und-Thread-Kombination sorgt die KGM133S-Serie von Quectel für robuste, skalierbare Konnektivität für IoT-Lösungen in allen Szenarien. Basierend auf dem IEEE 802.15.4-Standard unterstützt Thread nativ die weltweit einzigartige IPv6-Adressierung und ermöglicht so nahtlose IP-basierte Konnektivität. Im Gegensatz zu Zigbee kommen Thread-Geräte ohne Gateways für komplexe Protokollkonvertierungen aus, da sie sich über einen Border Router direkt mit dem Internet verbinden, was die Netzwerkarchitektur vereinfacht und die Latenzzeit drastisch reduziert. Aufgrund seiner wesentlichen Vorteile wie geringem Stromverbrauch und hoher Zuverlässigkeit hat sich Thread zu einer Schlüsseltechnologie für das Matter-Ökosystem entwickelt.

Die KGM133S-Serie ist mit 256 KB SRAM ausgestattet und bietet drei Flash-Kapazitätsoptionen: 1536 KB, 2,5 MB und 3,5 MB. Damit werden nicht nur die Entwicklungsanforderungen verschiedener aktueller Smart-Home-Anwendungen erfüllt, es wird auch ausreichend Platz für zukünftige Versions-Upgrades und Funktionserweiterungen des Matter-Protokolls reserviert, um sicherzustellen, dass die Endprodukte langfristig wettbewerbsfähig bleiben.

Die KGM133S-Serie zeichnet sich durch herausragende Leistung, extrem niedrigen Stromverbrauch und ein kompaktes Design aus und ist eine vielseitige Lösung, die speziell entwickelt wurde, um die Anforderungen einer Vielzahl von IoT-Anwendungen zu erfüllen.

Starke Performance: Die Module dieser Serie sind mit einem ARM Cortex-M33-Prozessor mit einer maximalen Frequenz von 78 MHz ausgestattet, wodurch eine effiziente Verarbeitung komplexer Datenbefehle ermöglicht wird.

Niedriger Stromverbrauch: Die Module sind auf Basis des 802.15.4-Thread-Protokolls mit einem energiesparenden Design ausgestattet, wodurch sie sich gut für batteriebetriebene Geräte eignen.

Kleine Größe: Die Module werden in LGA-Gehäusen mit zwei Größenoptionen angeboten: 12,5 13,2 2,2 mm (KGM133S) mit einer IPEX- oder Pin-Antenne der vierten Generation oder 12,5 16,6 2,2 mm (KGM133S-P) mit einer integrierten PCB-Antenne. Dank dieser Flexibilität lassen sich die Module nahtlos in eine Vielzahl kompakter und schlanker Terminal-Designs integrieren und unterstützen die unterschiedlichsten strukturellen Anforderungen.

Mehrere Schnittstellen: Das Modul unterstützt bis zu 26 GPIOs, die als I²C-, UART-, SPI- oder I²S-Schnittstellen multiplexiert werden können. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten und erfüllt die Entwicklungsanforderungen von funktionsreichen Geräten.

Hohe Leistung: Mit einer Empfangsempfindlichkeit, die besser als -105 dBm ist, und einer optionalen maximalen Sendeleistung von 19,5 dBm sorgt das Modul auch in komplexen Umgebungen mit Wänden oder Störungen durch mehrere Geräte für eine stabile und zuverlässige Signalübertragung.

Extrem großer Temperaturbereich: Die Modulserie unterstützt einen extrem großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C und ist somit für extreme Umgebungsbedingungen geeignet.

Neben der Unterstützung des Matter-over-Thread-Protokolls integriert die KGM133S-Serie auch Zigbee 3.0 und Bluetooth LE 6.0 und bietet Entwicklern so zusätzliche Konnektivitätsoptionen. Darüber hinaus verfügt die Serie über die erweiterte Sicherheitsfunktion Secure Vault für einen höheren Schutz von IoT-Geräten und -Daten.

Mit seiner herausragenden Leistung und flexiblen Adaptierbarkeit erfüllt das KGM133S nicht nur die aktuellen Anforderungen an die szenarienübergreifende Konnektivität in Smart Homes, sondern zeigt auch den Weg für die zukünftige Entwicklung der Branche auf. Quectel Wireless Solutions wird auch in Zukunft mit dem Entwicklungstrend der Branche Schritt halten, weitere Matter-Produkte entwickeln, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden, und die Smart-Home-Branche kontinuierlich mit innovativen Impulsen bereichern.

