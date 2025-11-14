XRP-Kurs-Prognose: Trotz erfolgreichen XRP-ETF-Launch wird Ripple belastet

Heute wurde der erste XRP-Spot-ETF für die USA zum Handel freigegeben. Zwar hat Ripple positiv darauf reagiert, weil es der erfolgreichste Launch unter den Exchange-Traded Funds in diesem Jahr ist, jedoch wurden die Gewinne schnell wieder aufgegeben. Worauf dies zurückzuführen ist und sich die Investoren in der nächsten Zeit besser einstellen sollten, erfahren Sie jetzt in der folgenden XRP-Kurs-Prognose.

Einführung des ersten XRP-ETFs sorgt nur kurzzeitig für eine Rally

Am 13. November wurde in den USA der erste XRP-Spot-ETF von Canary Capital (XRPC) zum Handel freigegeben und konnten bereits am ersten Tag ein beachtliches Handelsvolumen in Höhe von 58 Mio. USD verzeichnen.

Laut Aussagen von einigen aus der XRP-Community wie dem X-Profil JackTheRippler handelt es sich somit von allen 900 ETF-Launches in diesem Jahr, um den erfolgreichsten, wobei auch der Solana-ETF BSOL am ersten Tag 57 Mio. USD erreicht hat.

Zudem lag das höchste Volumen unter den Bitcoin-ETFs am ersten Handelstag bei dem von Grayscale bei 2,3 Mrd. USD, während es bei dem volumenstärksten Ethereum-ETF von iShares 266,5 Mio. USD waren.

Darüber hinaus gibt noch 18 weitere Anträge für XRP-ETFs in den USA, dabei gehören unter anderem Bitwise, Grayscale, 21Shares, WisdomTree, CoinShares, Invesco, VanEck, Fidelity, ARK Invest, Galaxy Digital, ProShares, Hashdex, Volatility Shares und Franklin Templeton zu den Antragstellern.

Nach der Genehmigung des ersten XRP-ETFs werden in nächster Zeit vermutlich noch weitere zugelassen. Bereits am 18. November könnte der von Franklin Templeton, zwischen dem 19. Und 20. der von Bitwise, zwischen dem 20. und 22. der von 21Shares und am 25. der von Grayscale genehmigt werden. Diese können noch einmal für mehr Mittelzuflüsse sorgen.

Darum hat der XRP-ETF nur einen geringen Einfluss und das ist als Nächstes zu erwarten

Zwar konnte XRP laut CMC mithilfe des ETFs kurzfristig um 5,58 % steigen, schloss den Handelstag jedoch mit einem Verlust von 2,81 %. Dies ist vor allem auf das bärische Sentiment der Kryptoinvestoren zurückzuführen. So ist der Crypto Fear & Greed Index mittlerweile auf 15 gefallen und zeigt einen Abwärtstrend. Andererseits haben solche Extremwerte in der Vergangenheit wieder gute Einstiegspunkte geboten.

Die Eintrübung der Stimmung liegt an den Fed Fund Futures, welch eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung Anfang Dezember einpreisen. Während sie kürzlich noch bei 96 % lag, kann sie sich nun nur noch gerade eben bei 50,7 % halten. Ebenso verlangsamte China die Kredit-Expansion. Da Kryptowährungen besonders stark auf die Verfügbarkeit von Liquidität reagieren, hat Bitcoin erneut wieder einen Dip unter 100.000 USD vollzogen.

Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung im Dezember | Quelle: CME FedWatch Tool

Zudem hat sich Susan Collins von der Fed heute erst für eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses ausgesprochen, während Hammack seine Sorgen bezüglich des Arbeitsmarktes kundtat. Da dies laut Jerome Powell der Grund für die letzten Senkungen in einer Phase mit erhöhter Inflation über dem ursprünglichen Ziel von 2 % geschah, könnte es auch dieses Mal zu einer ähnlichen Entwicklung kommen.

Belastet haben ebenso die Aktienmärkte mit ihrem Verlust, wobei es zuletzt vor allem die kleinen Technologieunternehmen getroffen hat. Zudem haben viele Analysten wieder vor den Risiken eines Platzens der KI-Blase gewarnt. Auch wenn dies initial den Krypto-Markt belasten dürfte, steigt somit wiederum die Wahrscheinlichkeit für Interventionen der Zentralbank, die bullisch wären.

Bis zum nächsten Zinsentscheid in den USA ist eher mit einer Seitwärtsphase oder sogar weiterem Abwärtsdruck zu rechnen, insbesondere, wenn die Aktienmärkte ihre Korrektur fortsetzen. Dann sind schnell noch einmal Verluste bis auf 1,60 USD möglich.

Da nun der Government Shutdown beendet wurde, werden wieder nach langer Zeit Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Sollte der Arbeitsmarkt schwach und die Inflation niedriger ausfallen, kann die Chance für Zinssenkungen zunehmen, sodass XRP auch wieder schnell Kurse von bis zu 3,67 USD erreichen kann.

