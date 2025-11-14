Bitcoin-Kurs-Prognose: Wichtige Änderungen sorgen für 3. Dip unter 100.000 USD

Während sich vielen Kryptoinvestoren aufgrund der Zinnsenkungen der Fed auf einen Bullenmarkt eingestellt hatten, scheint die Verluststrecke derzeit nur schwer aufhaltbar zu sein. Welche wichtigen Entwicklungen zuletzt beobachtet wurden und wie sich diese künftig auf den Bitcoin-Kurs auswirken, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Bitcoin setzt seine Verlustphase fort

In diesem Monat hat Bitcoin nun schon zum dritten Mal die wichtige Marke von 100.000 USD unterschritten, wobei der heutige Verlust sogar ein neues Tief von kurzzeitig 97.993,10 USD erreicht ausgebildet, ein Niveau, das zuletzt im September erreicht wurde.

Zwar wurde BTC schnell wieder nachgekauft und hat es intraday erneut über das wichtige psychologische Level geschafft, jedoch scheint der Bullenmarkt immer mehr unter der Oberfläche in Gefahr zu geraten. Dabei haben die hohen Verkäufe der Wale die Sorgen weiter verstärkt.

Long-term holders are selling hard.



~815K BTC sold in the past 30 days, the highest level since Jan 2024.



With demand contracting, this sell-side pressure is weighing on the price pic.twitter.com/jFODp4ZA1p - CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 13, 2025

Zudem verschlechtert sich das Sentiment der Kryptoinvestoren zunehmend, wobei der Crypto Fear & Greed Index heute ebenfalls ein neues Tief von 15 erreicht hat, womit sich dieser in der Zone der extremen Angst befindet.

Auch bei der Stimmung der Anleger ist ein deutlicher Abwärtstrend erkennbar. So befindet diese sich jetzt auf Niveaus, die zuletzt im April und Februar dieses Jahres gesehen wurden und von wichtigen fundamentalen Änderungen getrieben waren, wie vor allem den Sorgen aufgrund des Handelskrieges.

Daran konnten auch das Bitcoin-Engagement des luxemburgischen Staatsfonds und der tschechischen Zentralbank, die Beendigung des Government Shutdowns sowie das bald endende QT nichts ändern.

Gründe für die Bitcoin-Kursverluste

Ein weiterer Grund sind die Sorgen über das Platzen einer möglichen KI-Blase, während immer mehr Unternehmen massiv in diesen Sektor investieren, wie jüngst Anthropic mit 50 Mrd. USD für Datencenter und die geschätzten 350 Mrd. USD von Meta, Microsoft und Amazon.

Somit sollen die KI-Investments in diesem Jahr 40 % des BIPs der USA und die größten 30 KI-Unternehmen 44 % des Wertes des S&P 500 ausmachen. Dabei haben sie einen zunehmenden Einfluss auf den Arbeitsmarkt, Elektrizitätspreise, Herstellung und das Vermögen der Haushalte.

Why AI trade being sold?



1) Fears of overbuilding / demand plateauing earlier than anticipated

2) Concerns about depreciation cycle

3) Circularity of funding in the space

4) Lack of clarity regarding who AI end customer is (enterprises vs individuals)

5) Valuation? - matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) November 13, 2025

Einige befürchten nun, dass sich diese hohen Investments nicht amortisieren werden, wenn die Konsumenten beispielsweise günstigere, chinesische Alternativen wählen oder die Preise von Grafikkarten für die Berechnung der KIs fallen. Dies kann dann zu einem Crash führen, wie heute bei den Small-Cap-Technologieaktien.

Hinzu kamen die Äußerungen von Susan Collins von der Boston Fed, dass die Notenbank die Zinsen erst einmal auf dem aktuellen Niveau belassen sollte. Als Gegenwicht trat hingegen Hammack auf, der seine Sorgen über den US-Arbeitsmarkt bekundete, weshalb die Zentralbank zuletzt trotz der höheren Inflationsrate die Zinsen gesenkt hatte.

Aber auch schon zuvor hat sich die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung der Notenbank von mehr als 96 % auf mittlerweile nur noch 50,7 % verringert. Somit kommt weniger Liquidität in die Märkte, als erwartet wurde. Aber auch China hat seine Kredit-Expansion mehr als erwartet verlangsamt.

Bybit just revealed that 16 major blockchains contain hidden code capable of freezing user funds.



- Findings came from a recent internal audit

- Affected chains include several top-20 networks by market cap

- Code allows validators or core devs to halt transactions at will



If… pic.twitter.com/wJjyq0Sorp - 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) November 12, 2025

Weiter noch verstärkt wurde das FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) durch eine durch einen Bybit-Beitrag ausgelöste Diskussion in der Krypto-Community darüber, welche Blockchains wirklich Sicherheit bieten und bei welchen die Transaktionen rückgängig gemacht werden können, was die Anleger mancher Altcoins verunsichert hat.

Bitcoin-Kurs-Prognose für 2025

Die Analysten von JPMorgan haben heute jedoch darauf verwiesen, dass sich für Bitcoin ein wichtiger Widerstand bei 94.000 USD befindet. Zudem halten sie weiterhin an ihrem Bitcoin-Kursziel von 170.000 USD fest.

Bitcoin has dumped below $100K for the second time this month. Predictably, this has caused a wave of FUD and concerned social media posts from retail traders. As shown below:



: Significant bullish/greedy bias (usually when markets are getting too much FOMO, prices will go… pic.twitter.com/rowUv3xIMd - Santiment (@santimentfeed) November 13, 2025

Ebenso zeigte das X-Profil des Krypto-Datenaggregators Santiment auf, dass das bullische Sentiment im Vergleich zur bärischen Stimmung mittlerweile ein Niveau erreicht hat, welches in der Vergangenheit gute Einstiegspunkte gezeigt hat.

Zudem will sich Donald Trump nach seinem mit den Zolleinnahmen finanzierten Check für Amerikaner in Höhe von 2.000 USD dafür einsetzen, dass Obamacare abgeschafft und das Geld stattdessen an die Bürger verteilt wird. Somit sollen hunderte Milliarden US-Dollar an die Bevölkerung fließen, was wiederum mehr Liquidität in den Krypto-Markt bringen kann.

Sollte es aufgrund des schwachen Arbeitsmarktes Anfang Dezember zu einer weiteren Senkung kommen, wäre dies sehr bullisch für Bitcoin. Bei einer Verringerung der Chance auf eine lockere Geldpolitik könnte BTC hingegen seine Verlustphase noch für rund 2 bis 3 Wochen fortsetzen. Der bald startende Katalysator Bitcoin Hyper verbessert hingegen die Aussicht deutlich.

Denn es handelt sich um die erste Bitcoin-Layer-2, welche die SVM als App-Layer in Kombination mit der Bitcoin-Basischain für das Settlement verwendet. Somit können hochskalierbare Krypto-Anwendungen unterschiedlichster Sektoren bereitgestellt werden, die von sehr niedrigen Gebühren, einer blitzschnellen Geschwindigkeit, einer theoretisch unendlichen Bandbreite, der sichersten Blockchain und sehr viel Liquidität profitieren.

Mit dieser kann BTC seine technologischen Limitierungen überwinden und eine Expansion seiner Rolle als Wertspeicher zu einem funktionalen Asset vollziehen. Dadurch kann eine nutzenbasierte Nachfrage hinzukommen, die sich explosiv auf BTC sowie den zu dem Ökosystem zugehörigen HYPER-Coin auswirkt, der von allen für die Gebühren benötigt wird. Daher zieht der nur noch kurze Zeit verfügbare Presale auch fast täglich neue Wale an und hat bereits über 27,53 Mio. USD erzielt.

