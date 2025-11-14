DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. November

=== *** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +2,7% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +6,5% gg Vj *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz) *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H (09:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (10:30 PK) 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 3Q *** 08:30 DE/Siemens Energy AG, BI-PK *** 09:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede zu "What energy for climate and competitiveness in Europe?" 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj 2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz September *** 11:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum *** 12:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bankenaufsichtsforum *** 13:00 NL/ASML Holding NV, Kapitalmarkttag *** 16:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Workshop zu International Macroeconomics and Finance *** - EU/EU-Kommission, Herbstprognose ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

