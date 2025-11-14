PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Medienmitteilung I Zug, 14. November 2025
Kapitalerhöhung
Die Fondsleitung PURE Funds AG führt vom 24. November bis 5. Dezember 2025 für den PSO eine Kapitalerhöhung in einem Umfang von maximal CHF 40 Mio. durch.
Die Emission erfolgt kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Auf jeden bestehenden Anteil entfällt ein (1) Bezugsrecht. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von zwei (2) neuen Anteilen zum Emissionspreis in Schweizer Franken.
Bezugsrechte können vom 24. November bis zum 3. Dezember 2025 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nicht genutzte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf maximal 306'384 begrenzt. Die Liberierung für die neu ausgegebenen Anteile ist am 12. Dezember 2025. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht ausgegeben, wodurch sich der Ausgabebetrag entsprechend verringern kann. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die Anleger werden bis spätestens am 12. Dezember 2025 über die endgültige Anzahl der neuen Anteile informiert.
Verwendung des Kapitals
Der Emissionserlös wird für den Erwerb strategiekonformer Liegenschaften sowie zur Reduzierung der Fremdfinanzierungsquote verwendet. Es besteht eine attraktive Pipeline ertragsstarker Liegenschaften, welche die Wohnquote im Portfolio weiter steigern werden.
Über PURE Funds AG
Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.
Weitere Informationen und Kontakt
PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss
CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss
Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss
Investor Relations I Beat Blattner I T +41 41 726 19 19 I beat.blattner@pure.swiss
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PURE Funds AG
|Gotthardstrasse 14
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@pure.swiss
|Internet:
|pure.swiss
|ISIN:
|CH0555854626
|Valorennummer:
|55585462
|EQS News ID:
|2229348
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2229348 14.11.2025 CET/CEST