Medienmitteilung I Zug, 14. November 2025 Emissionsvolumen: CHF 40 Mio. durch die Ausgabe von maximal 306'384 neuen Anteilen

Zeichnungsfrist: 24. November bis 5. Dezember 2025

Liberierung: 12. Dezember 2025

Ausgabepreis: CHF 130.45 pro Anteil Kapitalerhöhung Die Fondsleitung PURE Funds AG führt vom 24. November bis 5. Dezember 2025 für den PSO eine Kapitalerhöhung in einem Umfang von maximal CHF 40 Mio. durch. Die Emission erfolgt kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Auf jeden bestehenden Anteil entfällt ein (1) Bezugsrecht. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von zwei (2) neuen Anteilen zum Emissionspreis in Schweizer Franken. Bezugsrechte können vom 24. November bis zum 3. Dezember 2025 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nicht genutzte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf maximal 306'384 begrenzt. Die Liberierung für die neu ausgegebenen Anteile ist am 12. Dezember 2025. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht ausgegeben, wodurch sich der Ausgabebetrag entsprechend verringern kann. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die Anleger werden bis spätestens am 12. Dezember 2025 über die endgültige Anzahl der neuen Anteile informiert. Verwendung des Kapitals Der Emissionserlös wird für den Erwerb strategiekonformer Liegenschaften sowie zur Reduzierung der Fremdfinanzierungsquote verwendet. Es besteht eine attraktive Pipeline ertragsstarker Liegenschaften, welche die Wohnquote im Portfolio weiter steigern werden. Über PURE Funds AG Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht. Weitere Informationen und Kontakt PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss | www.pure.swiss CEO I Flavio Lauener I T +41 41 726 19 10 I flavio.lauener@pure.swiss Head Investment Management | Michael Kirschner | T +41 41 726 19 13 | michael.kirschner@pure.swiss Investor Relations I Beat Blattner I T +41 41 726 19 19 I beat.blattner@pure.swiss Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt auch kein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen dürfen nicht als Gewähr für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge interpretiert werden. Die Wertentwicklung berücksichtigt überdies nicht sämtliche Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet sind und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der Fondsgesellschaft PURE Funds AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. PURE Funds AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Die für einen Investitionsentscheid allein verbindlichen Unterlagen, insbesondere der Emissionsprospekt, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung, der PURE Funds AG, Gotthardstrasse 14, 6300 Zug oder bei der Depotbank, der Banque Cantonale Vaudoise, Case Postale 300, 1001 Lausanne, angefordert werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder in die Vereinigten Staaten versandt oder mitgenommen werden noch darf sie an eine US-Person (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

