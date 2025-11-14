EQS-News: Brockhaus Technologies AG
Das Neukunden-Onboarding bei Bikeleasing entwickelt sich hingegen weiterhin positiv. Zum 30. September 2025 betrug die Anzahl der an die digitale Plattform von Bikeleasing angeschlossenen Unternehmen rund 81 Tsd. (+14,5% LTM-Wachstum) mit ca. 3,9 Mio. (+7,0% LTM-Wachstum) beschäftigten Mitarbeitern.
Durch die Übernahme der digitalen Multi-Benefit-Plattform Probonio.de erweitert sich das Leistungsspektrum für Unternehmenskunden deutlich. So können den rund 81 Tsd. Firmenkunden von Bikeleasing zukünftig weitere lohnoptimierte Benefits angeboten werden. Seit der Übernahme im April 2024 konnte die Zahl der Probonio-Firmenkunden auf rund 3,1 Tsd. fast vervierfacht werden.
Darüber hinaus sollte der zweitgrößte deutsche Fahrradleasinganbieter Bikeleasing davon profitieren, dass die Leasingrückläufer nun nicht mehr nur im etablierten B2B-Geschäft, sondern auch über die im Jahr 2024 neu gegründete B2C-Vermarktungsplattform für Gebrauchträder (Bike2Future.de) weiterverkauft werden.
Beide strategische Neuerungen sollten zusätzliches Wachstumspotenzial schaffen und bedeuten den Startschuss für die Transformation Bikeleasing von einem Single-Product-Dienstradleasinganbieter zur international expandierenden Multi-Product-Plattform.
Im Rahmen der internationalen Expansionsstrategie beteiligte sich Bikeleasing zum 30. September 2025 mit einer Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen Ridepanda und sieht darin die Möglichkeit, wertvolle Synergien zu schaffen und die Erfahrungen aus dem Geschäftsmodell der Bikeleasing in den USA einzubringen. Ridepanda.com ist eine digitale Plattform, die Arbeitgebern in den USA ermöglicht, ihren Angestellten Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter als Mitarbeiter-Benefit anzubieten, womit das Geschäftsmodell ideal zur strategischen Ausrichtung von Bikeleasing passt. Ridepanda konnte in den vergangenen Jahren bereits eine attraktive Kundenbasis gewinnen, darunter Amazon, Google oder auch OpenAI.
IHSE steigert Rohertragsmarge bei zunehmendem Government & Defense Geschäft
Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum mit € 21 Mio. ca. -12,0% unter dem Vorjahreszeitraum (9M 2024: € 24 Mio.). In EMEA lagen die Umsatzerlöse infolge einer insgesamt zurückhaltenden Investitionstätigkeit am Markt mit € 13,0 Mio. unter dem Niveau des Vergleichszeitraum (9M 2024: € 15,0 Mio.). Gleiches gilt für die Region APAC mit Umsatzerlösen von € 1,9 Mio. (9M 2024: € 3,7 Mio.). In der Region Americas lagen die Umsatzerlöse aufgrund des ansteigenden Geschäfts im Bereich Defense mit € 6,4 Mio. über dem Vergleichszeitraum (9M 2024: € 5,5 Mio.).
Die Rohertragsmarge lag in den ersten neun Monaten 2025 mit 82,7% deutlich über dem Niveau des Vergleichszeitraums (9M 2024: 74,3%). Ursächlich dafür waren unter anderem aktivierte Eigenleistungen von € 1,8 Mio. (9M 2025: € 1,4 Mio.) aus erhöhten Entwicklungsinvestitionen in die neuen Produktgenerationen bestehend aus Hardware und Software von IHSE und kvm-tec. Aber auch ohne aktivierte Eigenleistungen lag die Rohertragsmarge des Segments mit 74,2% deutlich höher als im Vergleichszeitraum (9M 2024: 69,4%). Ausschlaggebend dafür war ein verbesserter Produkt- und Kundenmix, insbesondere resultierend aus dem wachsenden Defense-Geschäft von IHSE, der sich positiv auf die Rohertragsmarge des Segments auswirkte.
Das bereinigte EBITDA betrug € 3 Mio. (9M 2024: € 3 Mio.) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 12,3% (9M 2024: 13,2%). Hauptgrund hierfür waren die geringeren Umsatzerlöse, während die Fixkosten im Bereich Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen im Berichtszeitraum weitestgehend auf dem Niveau des Vergleichszeitraums lagen. Im dritten Quartal 2025 hat das Management bereits signifikante Maßnahmen zur Reduktion der Fixkosten im Bereich Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen umgesetzt, die vor allem im Geschäftsjahr 2026 wirksam werden sollten.
IHSE ist und bleibt aufgrund ihrer führenden technologischen Position im KVM-Bereich langfristig gut positioniert. Mit einer vollgefüllten Pipeline an neuen Produktinnovationen richtet IHSE den Blick nach vorn. Besonders der Bereich Government & Defense entwickelt sich derzeit positiv und machte in den ersten neun Monaten 2025 bereits ca. 45% des Gruppenumsatzes aus.
Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt - Wachstum der Umsatzerlöse auf € 225 Mio. bis € 235 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 50 Mio. bis € 55 Mio. erwartet
Brockhaus Technologies erwartet im Geschäftsjahr 2025 unverändert Umsatzerlöse zwischen € 225 Mio. und € 235 Mio., was einem soliden organischen Wachstum zwischen +10% und +15% gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 entspricht. Für das bereinigte EBITDA plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Wert zwischen € 50 Mio. und € 55 Mio.
