München, 14. November 2025 - Der Vorstand der Nagarro SE, München (die "Gesellschaft"), hat heute auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. Juni 2025 zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien beschlossen, rund 75 % der derzeit von der Gesellschaft gehaltenen 1.138.251 eigenen Aktien einzuziehen, dies sind (gerundet) 853.688 eigene Aktien, und das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 13.775.985,00 um EUR 853.688,00 auf EUR 12.922.297,00 herabzusetzen. Die Anzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien reduziert sich dementsprechend von 13.775.985 um 853.688 auf 12.922.297. Der anteilige Betrag des Grundkapitals je ausgegebener Aktie bleibt unverändert bei EUR 1,00. Die Einziehung eines Teils der derzeit gehaltenen eigenen Aktien dient der Ermöglichung weiterer Aktienrückkäufe durch die Gesellschaft und einer angemessenen Anpassung der Kapitalausstattung an die Anforderungen ihrer Geschäftstätigkeit. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand heute ebenfalls beschlossen, von der durch die Hauptversammlung am 30. Juni 2025 erteilten Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch zu machen. Hiernach ist die Gesellschaft ermächtigt, bis zum 29. Juni 2030 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung oder - falls dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr zuzurechnenden eigenen Aktien zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Insgesamt sollen bis zu 450.000 Aktien der Gesellschaft erworben werden, dies entspricht einem Anteil von rund 3,27 % des bisherigen Grundkapitals von EUR 13.775.985,00 und einem Anteil von rund 3,48 % des nach Wirksamwerden der heute vom Vorstand beschlossenen Einziehung eigener Aktien auf EUR 12.922.297,00 herabgesetzten Grundkapitals. Zugleich ist der Rückkauf auf eine solche Anzahl von Aktien begrenzt, die einem Gesamtvolumen von EUR 20 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten) entspricht. Die erworbenen Aktien können zu allen in der Ermächtigung genannten Zwecken verwendet werden. Sie können auch eingezogen werden. Die Aktien werden über die Börse erworben. Der Rückkauf wird von einem Kreditinstitut durchgeführt. Der Rückkauf erfolgt unter Berücksichtigung der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Europäischen Kommission vom 8. März 2016. Das Kreditinstitut trifft seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs sowie die Höhe des einzelnen Rückkaufs unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft. Der Rückkauf wird voraussichtlich in dem Zeitraum vom 24. November 2025 bis zum 28. Februar 2026 stattfinden. Der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den an dem betreffenden Börsenhandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Weitere Einzelheiten werden von der Gesellschaft vor Beginn des Aktienrückkaufs gesondert veröffentlicht. Der Vorstand behält sich vor, den Rückkauf jederzeit zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. Alle Transaktionen werden nach ihrer Ausführung wöchentlich auf der Internetseite der Gesellschaft ( www.nagarro.com ) im Bereich Investor Relations bekanntgegeben.



