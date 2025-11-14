EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Aktienrückkauf

Nagarro veröffentlicht Ergebnisse für das Q3 2025 mit währungsbereinigtem Umsatzwachstum von 9,4% YoY, Anstieg des bereinigten EBITDA um 27,2% und verkündet Einziehung eigener Aktien und Rückkauf



14.11.2025 / 07:19 CET/CEST

14. November 2025 - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat heute seine ungeprüften Finanzzahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt und seine Neunmonatsmitteilung veröffentlicht. Im dritten Quartal 2025 stieg der Umsatz auf 254,6 Mio. EUR, was einem Anstieg von 4,8 % gegenüber 242,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2024 und währungsbereinigt um 9,4 % entspricht. Das organische Umsatzwachstum gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug 3,7 % auf Euro-Basis und währungsbereinigt 8,2 %. Der Gross Profit stieg von 76,5 Mio. EUR im dritten Quartal 2024 auf 84,2 Mio. EUR im dritten Quartal 2025. Die Gross Margin lag im dritten Quartal 2025 bei 33,1 %, gegenüber 31,5 % im dritten Quartal 2024. Das bereinigte EBITDA für das dritte Quartal 2025 stieg auf 44,0 Mio. EUR (entsprechend einer Marge von 17,3 %), gegenüber 34,6 Mio. EUR (entsprechend einer Marge von 14,3 %) im dritten Quartal 2024. Das EBITDA stieg im dritten Quartal 2025 auf 43,5 Mio. EUR, gegenüber 31,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2024. Das EBIT stieg im dritten Quartal 2025 auf 34,9 Mio. EUR, gegenüber 22,5 Mio. EUR im dritten Quartal 2024. Das Ergebnis der Periode stieg im dritten Quartal 2025 auf 21,4 Mio. EUR, gegenüber 12,7 Mio. EUR im dritten Quartal 2024. Die Anzahl der Kunden, mit denen Nagarro in den vergangenen zwölf Monaten einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mio. EUR erzielt hat, erhöhte sich leicht von 186 am 30. September 2024 auf 187 am 30. September 2025. Die Mitarbeiterzahl des Unternehmens stieg im Laufe des dritten Quartals 2025 um 233 Fachkräfte. Prognose 2025 wird beibehalten Das Unternehmen hält an seiner bisherigen Prognose für das Geschäftsjahr 2025 fest. Einziehung eigener Aktien und Aktienrückkauf Das Unternehmen hat heute beschlossen, 853.688 eigene Aktien (75 % der derzeit vom Unternehmen gehaltenen 1.138.251 eigenen Aktien) einzuziehen und bis zu 450.000 Aktien mit einem Gesamtkaufvolumen von maximal 20 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückzukaufen. Ergebnisse für die ersten neun Monate Die Umsatzerlöse erhöhten sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf 753,4 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,9 % gegenüber 725,4 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 entspricht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für die ersten neun Monate des Jahres 2025 betrug 6,3 %. Das organische Umsatzwachstum betrug in den ersten neun Monaten 2025 3,0 % auf Euro-Basis, was einem währungsbereinigten organischen Umsatzwachstum von 5,4 % entspricht. Der Gross Profit stieg in den ersten neun Monaten 2025 auf 243,5 Mio. EUR, gegenüber 223,5 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2024. Die Gross Margin betrug in den ersten neun Monaten 2025 32,3 %, gegenüber 30,8 % in den ersten neun Monaten 2024. Trotz der hervorragenden operativen Effizienz in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 wurde das bereinigte EBITDA durch den Verlust aus der Neubewertung konzerninterner Darlehen innerhalb der Nagarro-Gruppe aufgrund der Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Euro erheblich beeinträchtigt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 belief sich der Gesamteffekt der Neubewertung von Währungen und Devisentermingeschäften auf das bereinigte EBITDA auf minus 19,7 Mio. EUR. Infolgedessen sank das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate 2025 auf 104,8 Mio. EUR (entsprechend einer Marge von 13,9 %), gegenüber 109,3 Mio. EUR (entsprechend einer Marge von 15,1 %) in den ersten neun Monaten 2024. Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2025 auf 108,5 Mio. EUR, gegenüber 100,7 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2024. Das EBIT stieg in den ersten neun Monaten 2025 auf 82,3 Mio. EUR, gegenüber 72,2 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2024. Das Ergebnis der Periode ging in den ersten neun Monaten 2025 geringfügig auf 41,0 Mio. EUR zurück, nach 41,3 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2024. Dies ist hauptsächlich auf die oben erläuterten negativen Währungseffekte und den Anstieg der Ertragsteueraufwendungen aufgrund von Quellensteuern auf konzerninterne Dividendenzahlungen von Tochtergesellschaften an ihre unmittelbaren Muttergesellschaften zurückzuführen. Dem stand ein Anstieg der Gross Margin im Berichtszeitraum gegenüber. Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 auf 77,1 Mio. EUR, gegenüber 64,9 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Jahres 2024, obwohl die Inanspruchnahme des Factoring-Programms ohne Rückgriffsrecht in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 gegenüber dem 31. Dezember 2024 um 7,9 Mio. EUR zurückging. Die Forderungslaufzeit, die basierend auf den vierteljährlichen Umsatzerlösen berechnet wird und sowohl Vertragsvermögenswerte als auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhaltet, hat sich von 88 Tagen am 31. Dezember 2024 auf 85 Tage am 30. September 2025 verbessert. Die Zahlungsmittel von Nagarro beliefen sich zum 30. September 2025 auf 129,4 Mio. EUR gegenüber 192,6 Mio. EUR zum 31. Dezember 2024. Die Finanzverbindlichkeiten von Nagarro beliefen sich zum 30. September 2025 auf 301,2 Mio. Euro gegenüber 329,6 Mio. Euro zum 31. Dezember 2024. Das Unternehmen beschäftigte zum 30. September 2025 17.680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Ergebnisse für den Dreimonatszeitraum zum 30. September 2025: Q3 2025 Q3 2024 Wachstum Mio. EUR Mio. EUR Umsatz 254,6 242,9 4,8 % gegenüber dem Vorjahr

9,4 % in konstanter Währung gegenüber dem Vorjahr Gross Profit 84,2 76,5 10,0 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin 33,1 % 31,5 % Bereinigtes EBITDA 44,0 34,6 27,2 % gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge 17,3 % 14,3 % EBITDA 43,5 31,9 36,4 % gegenüber dem Vorjahr EBIT 34,9 22,5 55,0 % gegenüber dem Vorjahr Ergebnis der Periode 21,4 12,7 68,0 % gegenüber dem Vorjahr

Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht der Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum zum 30. September 2025: 9M 2025 9M 2024 Wachstum Mio. EUR Mio. EUR Umsatz 753,4 725,4 3,9 % gegenüber dem Vorjahr

6,3 % in konstanter Währung gegenüber dem Vorjahr Gross Profit 243,5 223,5 9,0 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin 32,3 % 30,8 % Bereinigtes EBITDA 104,8 109,3 -4,1 % gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge 13,9 % 15,1 % EBITDA 108,5 100,7 7,8 % gegenüber dem Vorjahr EBIT 82,3 72,2 14,0 % gegenüber dem Vorjahr Ergebnis der Periode 41,0 41,3 -0,8 % gegenüber dem Vorjahr

Nagarro SE wird am 14. November 2025 um 13:00 Uhr MEZ (04:00 Uhr PT / 06:00 Uhr CT / 07:00 Uhr ET / 12:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr GST / 17:30 Uhr IST / 20:00 Uhr SGT / 21:00 Uhr JST) einen Earnings Call für Analysten und Investoren zur Besprechung der Q3-Zwischenmitteilung abhalten. Um daran teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/quarterly-statement-call-q3-2025 .

Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Intelligence"-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com . FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)



