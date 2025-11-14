Berlin (ots) -Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Donnerstag (13.11.) in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2026 abschließend den Etat des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen beraten. Hierzu erklären Christian Haase, Haushaltspolitischer Sprecher, und Mechthilde Wittmann, zuständige Berichterstatterin für den Einzelplan 25:Christian Haase: "Mit 800 Millionen Euro zur Aktivierung des Bauüberhangs im EH-55-Standard setzen wir ein kraftvolles Signal an die Bau- und Wohnungswirtschaft. Viele Expertinnen und Experten sehen in den baureifen Projekten des Bauüberhangs den größten Hebel, um kurzfristig dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Nachdem im Haushalt 2025 mit 59 Millionen Euro der Einstieg in die Aktivierung gelungen ist, erhöhen wir die Mittel nun deutlich - ein klarer Impuls für mehr Bauaktivität und bezahlbaren Wohnraum."Mechthilde Wittmann: "Ein besonderer Erfolg ist die Wiedereinführung des Programms 'Altersgerechter Umbau'. Nachdem das Programm ausgelaufen war und in den vergangenen Haushalten keine neuen Mittel mehr vorgesehen waren, können wir nun eine neue Förderrunde in Höhe von 50 Millionen Euro auf den Weg bringen. Künftig wird das Programm nicht nur altersgerechte, sondern auch barrierefreie Umbauten für Menschen mit Beeinträchtigung unterstützen - ein wichtiger Schritt für mehr Inklusion und selbstbestimmtes Wohnen.""Ein weiteres zentrales Anliegen ist mir die Unterstützung von Familien beim Erwerb von Wohneigentum. Für das Programm 'Wohneigentumsförderung für Familien (WEF)' stehen im Haushalt 2026 insgesamt 441 Millionen Euro bereit - deutlich mehr als die im Regierungsentwurf vorgesehenen 250 Millionen Euro. Wohneigentum bedeutet Sicherheit, Altersvorsorge und Heimat. Steigende Preise, erschwerte Kreditbedingungen und höhere Zinsen haben den Traum vom eigenen Zuhause für viele Familien in weite Ferne rücken lassen. Mit dem Programm WEF schaffen wir gezielte Anreize für die breite Mitte unserer Gesellschaft - insbesondere für junge Familien. Dieser Verhandlungserfolg ist ein starkes Signal, gerade in Zeiten knapper Haushaltsmittel."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6158077