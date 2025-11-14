Berlin (ots) -Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am Donnerstag in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2026 abschließend den Etat des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend beraten. Hierzu erklären Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher, und Melanie Bernstein, zuständige Berichterstatterin für den Einzelplan 17:Christian Haase: "Mit dem Bundeshaushalt 2026 setzen wir ein starkes Zeichen für Kinder und Jugendliche. Wir stärken insbesondere den Kinder- und Jugendplan des Bundes, um Projekte zu fördern, die junge Menschen direkt erreichen. Dazu zählt das Projekt "Off Road Kids", das bundesweit Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Diese Hilfe kommt unmittelbar dort an, wo sie am dringendsten gebraucht wird."Melanie Bernstein: "Der Etat des Bildungs- und Familienministeriums trägt die Handschrift des Politikwechsels. Wir setzen neue Schwerpunkte für den Kinder- und Jugendschutz, veranlassen Prüfungen zur Bürokratiereduzierung und starten die Konsolidierung in den Förderprogrammen. Wir begegnen der wachsenden Sorge um die psychische Belastung und Einsamkeit von Kindern und Jugendlichen mit konkreten Maßnahmen. Für diesen Schwerpunkt gibt es erstmalig einen eigenen Haushaltstitel mit anfänglich 3,8 Mio. Euro. Zusätzlich etablieren wir mit 600.000 Euro das Projekt "Mach mit!" der Malteser, das durch verschiedene Begegnungsformate sozialer Isolation entgegenwirken soll. Darüber hinaus erhält das Yad Vashem Education Center in Deutschland 2 Mio. Euro und das 'Haus der Demokratie! In Frankfurt am Main 500.000 Euro."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6158087