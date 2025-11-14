© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Applied Materials rutscht beim Umsatz ab, hofft aber auf eine spürbare Erholung ab 2026. Neue Exportregeln und ein verhaltener Ausblick bremsen den Hersteller von Chipfertigungsanlagen. Die Aktie verliert nachbörslich. Applied Materials, der weltweit größte Hersteller von Chipfertigungsanlagen, hat im abgelaufenen Quartal einen Rückgang beim Umsatz verbucht. Auch für die nächsten drei Monate sieht das Unternehmen wenig Besserung. Erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 rechnet das Management mit einer spürbaren Erholung der Nachfrage. Für das laufende erste Fiskalquartal bis Ende Januar peilt das Unternehmen einen Umsatz von rund 6,85 Milliarden US-Dollar an. Das liegt zwar leicht über den …