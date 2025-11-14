ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analystin Supriya Subramanian rechnet am Freitag mit einer positiven Kursreaktion auf die erhöhten mittelfristigen Ziele. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr dürften im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich anziehen, so die Expertin am Donnerstagabend nach dem Zwischenbericht./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 22:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



