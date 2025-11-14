Berlin (ots) -Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2026 abschließend den Etat des Auswärtigen Amtes beraten. Hierzu erklären Christian Haase, haushaltspolitischer Sprecher, und Inge Gräßle, zuständige Berichterstatterin für den Einzelplan 05:Christian Haase: "Die Krisen nehmen nicht ab, sondern sie nehmen zu. Trotz einer herausfordernden weltpolitischen Lage setzt der Haushalt 2026 des Auswärtigen Amts ein klares Zeichen für stabile internationale Beziehungen. Deutschland bleibt weiterhin ein verlässlicher Partner und übernimmt Verantwortung für Krisenbewältigung und Sicherheit. Zudem helfen wir konkret vor Ort: Mit 2 Millionen Euro unterstützen wir den Bau einer neuen Orgel in der Dormitio-Abtei in Jerusalem - dort fehlen eigene Einnahmen in schwieriger Lage, und wir unterstützen damit, einen wichtigen Ort des geistlichen Austauschs, der Ausbildung und der Begegnung für deutscher Theologen im Heiligen Land."Inge Gräßle: "Die Bundesregierung stellt Yad Vashem vier Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, um die Bildungs- und Erinnerungsarbeit der israelischen Holocaust-Gedenkstätte weiter zu unterstützen und das gemeinsame Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu stärken. Der Volksbund bekommt für die Fürsorge deutscher Kriegsgräber im Ausland einer Erhöhung von 2,5 Mio. Euro. Eine Kürzung bei den deutsch-amerikanischen Instituten konnte rückgängig gemacht werden, als Zeichen für die Wichtigkeit der transatlantischen Beziehungen zu den USA."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6158105