HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 260 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas kappte am Donnerstagabend in seinem Resümee zum Zwischenbericht seine Schätzungen für den Finanzdienstleister. Vorausschauend rechnet er aber mit einer positiven Ergebnisentwicklung. Die Aktienbewertung hält er zudem für attraktiv./rob/ag/stk



