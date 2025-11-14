Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 14
[14.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|LU2941599081
|24,066,367.00
|EUR
|0
|246,193,532.10
|10.2298
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|LU2941599248
|1,585,979.00
|USD
|0
|16,432,067.23
|10.3608
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|LU2941599834
|870,122.00
|GBP
|0
|8,842,146.92
|10.1620
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|LU2994520851
|12,309,444.00
|USD
|19,564.0000
|127,351,027.96
|10.3458
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|LU2994520935
|1,129,271.00
|USD
|0
|11,428,028.36
|10.1198
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|LU2994521073
|138,744.00
|USD
|0
|1,416,707.65
|10.2109
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,441.98
|10.0577
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,460.02
|10.0320
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,979.33
|9.9979
