Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 14
|13/11/2025
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|13/11/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1053864213.64
|8.468
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|13/11/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1053864213.64
|11.1757
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|13/11/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|198300000.00
|2236446807.40
|8.5456
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|13/11/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|198300000.00
|2236446807.40
|11.2781
|USD
