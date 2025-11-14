VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 14
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-13
|NL0009272749
|3938777.000
|380923764.90
|96.7112
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-13
|NL0009272772
|513000.000
|37721329.66
|73.5309
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-13
|NL0009272780
|360000.000
|30713054.27
|85.3140
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-13
|NL0009690239
|8310404.000
|316339415.93
|38.0655
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-13
|NL0009690247
|2598390.000
|44892691.34
|17.2771
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-13
|NL0009690254
|2426537.000
|30310176.40
|12.4911
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-13
|NL0010273801
|2681000.000
|51376013.87
|19.1630
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-13
|NL0010731816
|858000.000
|74458284.61
|86.7812
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-13
|NL0011683594
|82300000.000
|3846841415.34
|46.7417
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-13
|NL0010408704
|30403010.000
|1107292954.33
|36.4205
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-13
|NL0009272764
|318000.000
|20091364.32
|63.1804
