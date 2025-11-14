Anzeige
PTA-AFR: Rosenbauer International AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: Rosenbauer International AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Rosenbauer International AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Leonding (pta000/14.11.2025/07:45 UTC+1) - Rosenbauer International AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.rosenbauer.com/Sharepoint/CorporateCommunications/Documents/ Finanzpublikationen%20I%20Financial%20reports/Zwischenmitteilungen%20I%20Interim%20Statements/Deutsch/2025/ 2025%20Rosenbauer%20Zwischenmitteilung%20Q3.pdf Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025

Kurzbeschreibung: Zwischenmitteilung Q3 2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rosenbauer International AG 
           Paschinger Straße 90 
           4060 Leonding 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Tiemon Kiesenhofer 
Tel.:         +43 664 80 679 6538 
E-Mail:        ir@rosenbauer.com 
Website:       www.rosenbauer.com/ 
ISIN(s):       AT0000922554 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763102700619 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 01:45 ET (06:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
