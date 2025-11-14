DJ PTA-AFR: Rosenbauer International AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Rosenbauer International AG: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Leonding (pta000/14.11.2025/07:45 UTC+1) - Rosenbauer International AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q3) Internet-Veröffentlichung: https://www.rosenbauer.com/Sharepoint/CorporateCommunications/Documents/ Finanzpublikationen%20I%20Financial%20reports/Zwischenmitteilungen%20I%20Interim%20Statements/Deutsch/2025/ 2025%20Rosenbauer%20Zwischenmitteilung%20Q3.pdf Veröffentlichungsdatum: 14.11.2025
Kurzbeschreibung: Zwischenmitteilung Q3 2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Rosenbauer International AG Paschinger Straße 90 4060 Leonding Österreich Ansprechpartner: Mag. Tiemon Kiesenhofer Tel.: +43 664 80 679 6538 E-Mail: ir@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com/ ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1763102700619 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
November 14, 2025 01:45 ET (06:45 GMT)