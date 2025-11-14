The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.11.2025
ISIN Name
USU26790AC65 ENLINK MIDST 22/30 REGS
XS2231799243 YILI HOL.IN. 20/25
XS0994991411 TOTALEN.CAP.INT.13/25 MTN
XS1322384998 BNP PARIBAS 15/25 MTN
XS1317967492 CFAMC II 15/25 MTN
US037411BG97 APACHE 19/49
US037411BF15 APACHE 19/30
US037411BE40 APACHE 18/28
LU0172516865 FID.FDS-F.TA.2020 EO A-EO INVESTMENT
USU3449AAA52 FOOT LOCKER 21/29 REGS
LU0251131289 FID.FDS-F.TA.2020 A AC.EO INVESTMENT
US29336TAE01 ENLINK MIDST 24/34
US15189TBF30 CENTERPOINT 23/26
DE000NLB3UN2 NORDLB 21/25
XS2082324018 ARCELORMITT. 19/25 MTN
DE000A30VUG3 KRED.F.WIED.22/25 MTN
US05971KAA79 BCO SANTANDER 2025
XS1313779081 KAMERUN, REP. 15/25 REGS
US035240AS95 ANH.-BU.INB. 20/40
US626717AM42 MURPHY OIL 19/27
DE000BU0E238 BRD USCHAT.AUSG.24/11
DE000HLB2X96 LB.HESS.THR.CARRARA11A/20
XS2256737722 HUAX.CE.INT. 20/25
USU17185AG14 CITGO PETROL. 21/26 REGS
US166756AW64 CHEVRON USA 21/47
US25470DBJ72 DISCOVERY C. 20/30
CH0441186514 BK NOVA SCOTIA 18-25 MTN
