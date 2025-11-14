HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen von Anlegern sollten nun geringer werden, schrieb Wolfgang Specht am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. So gebe es positive Trends in Asien. Zudem dürften sich die Aktienüberhang-Situation mit Blick auf Prosus und die Rechtsstreitigkeiten in Spanien im kommenden Jahr klären./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



