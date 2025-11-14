Der kanadische Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power hat nach seiner Restrukturierung ordentliche Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Dennoch schicken Anleger die Aktie auf Talfahrt. Am Donnerstag büßte der Wasserstoff-Titel satte sieben Prozent ein. Vom Oktober-Hoch büßte der Titel inzwischen gut ein Fünftel ein.Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knackige 120 Prozent auf 32,5 Millionen Dollar. Analysten hatten nur rund 25 Millionen Dollar auf dem Zettel. Unter dem Strich wiesen die Kanadier ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.