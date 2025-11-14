© Foto: Shuji Kajiyama - AP

Der Kurssturz von SoftBank nach dem Nvidia-Ausstieg hält den dritten Tag an und schürt weiter Sorgen, dass die Schwäche des globalen Tech-Sektors anhält. Die Aktien der SoftBank Group sind am Freitag in den asiatischen Handelsstunden erneut kräftig unter Druck geraten und fielen zeitweise um 9 Prozent, bevor sie ihre Verluste etwas reduzierten und zuletzt bei 6,5 Prozent niedriger schlossen. Damit setzt sich die Verkaufsserie des japanischen Technologiekonzerns bereits den dritten Handelstag in Folge fort - ein Ausverkauf, der zunehmend die gesamte asiatische Tech-Landschaft erfasst. Massiver Marktwertverlust nach Nvidia-Verkauf Der Absturz folgt auf die überraschende Mitteilung SoftBanks, …