Nürnberg (ots) -Die Preise bei NORMA sind erste Sahne! Dass das Fakt ist, zeigt die nächste Preisänderung beim Discounter, die ab sofort für alle Kundinnen und Kunden auf zehn weitere Molkereiprodukte gilt. Nachdem im Oktober die Butter bereits viermal am Stück günstiger wurde, geht es jetzt also Sahne, Skyr, Créme fraîche, Quark und Co. an den Kragen. Besonders viel sparen Verbraucherinnen und Verbraucher beim Speisequark von LANDFEIN - hier kostet die 250-Gramm-Packung jetzt nur noch 59 Cent und damit gut 25 Prozent weniger als bisher. Es gibt keinen Grund zu warten: Bei NORMA bekommt man ganz nach dem Unternehmensmotto jetzt wieder einmal "Mehr fürs Geld".Es vergeht kaum eine Woche, in der NORMA nicht die Preise auf wichtige Grundnahrungsmittel senkt - in diesem Jahr bereits auf mehrere hundert Produkte. Mit der Weitergabe wichtiger Preisvorteile sparen Verbraucherinnen und Verbraucher so 15, 20 oder teilweise 25 Prozent auf einzelne Artikel und können sich weiterhin alle qualitativen Discount-Eigenmarken ohne nachzudenken leisten. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):LANDFEIN Schmand 200 gBislang: 0,89 EURJetzt: 0,79 EURLANDFEIN Frische Schlagsahne 200 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURLANDFEIN Saure Sahne 200 gBislang: 0,69 EURJetzt: 0,59 EURLANDFEIN Haltbare Schlagsahne 200 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EURLANDFEIN Créme fraîche 200 gBislang: 1,09 EURJetzt: 0,99 EURLANDFEIN Speisequark 20 % Fett 250 gBislang: 0,79 EURJetzt: 0,59 EURLANDFEIN Speisequark 40 % Fett 250 gBislang: 0,89 EURJetzt: 0,69 EURLANDFEIN Speisequark Magerstufe 500 gBislang: 1,29 EURJetzt: 0,99 EURLANDFEIN Skyr Natur 500 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,19 EURMINUSL Laktosefreie H-Schlagsahne 200 gBislang: 1,15 EURJetzt: 0,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.