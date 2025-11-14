DOW JONES--Der DAX-Future kommt am Freitagvormittag etwas zurück. "Mit den Vorgaben waren die ersten Kurse wohl etwas optimistisch", so ein Derivatehändler mit Blick auf die zunächst dünnen Umsätze. Er rechnet im Verlauf mit einem Test der Marke von 24.000 Zählern. Der Dezember-Kontrakt verliert um 8.36 Uhr um 73 auf 24.069 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.180 und das Tagestief bei 24.050 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.000 Kontrakte.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.