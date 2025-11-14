Viele Deutsche meiden Aktien - aus Angst vor Risiko und Verlust. Doch wer langfristig Vermögen aufbauen will, kommt an Aktien kaum vorbei. Warum sie trotz Kursschwankungen unverzichtbar sind - und welche Alternativen es gibt. In Deutschland gibt es eine Skepsis gegenüber Aktien. Das belegen Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut (DAI) aus dem Jahr 2024. Demnach besaßen nur 12,1 Millionen Menschen in Deutschland Aktien oder Aktienfonds - das entspricht ...

