Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 14
[14.11.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE00BN4GXL63
|10,117,633.00
|EUR
|0
|99,951,876.17
|9.879
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,103,015.40
|99.2013
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,304,274.18
|111.8715
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,419,715.05
|120.9353
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,137,900.89
|117.3528
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,052,870.23
|109.8943
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE00BKX90W50
|16,444.00
|CHF
|0
|1,613,969.69
|98.1495
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0
|20,890,999.97
|11.6769
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,451,405.58
|10.3777
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|483,434.18
|11.9452
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|417,544,651.85
|112.5291
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,787,986.07
|10.343
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,058,884.99
|11.2151
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,870,283.06
|10.7237
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|812,493.58
|11.0422
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,346,208,986.60
|122.3826
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,958,093.57
|12.7973
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000YMBL844
|2,281,357.00
|USD
|0
|23,818,318.20
|10.4404
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|682,421.92
|10.5922
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,593,294.17
|10.1196
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,607.61
|10.1114
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,270,778.37
|10.3349
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.11.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,272,880.54
|10.1207
