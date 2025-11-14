Berlin (ots) -In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses wurde in der vergangenen Nacht die Übernahme der Flugsicherungskosten für kleinere Flughäfen in Höhe von 50 Millionen Euro für das Jahr 2026 bestätigt. "Damit haben binnen weniger Stunden zwei zentrale Gremien - der Koalitionsausschuss und der Haushaltsausschuss - wegweisende Entscheidungen zur Stabilisierung des Luftverkehrs getroffen", erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.Die Flugsicherung an kleineren Flugplätzen wird - anders als an den großen Verkehrsflughäfen - nicht durch die Deutsche Flugsicherung (DFS) durchgeführt. Diese hoheitliche Aufgabe muss in Deutschland von den Regionalflughäfen eigenständig organisiert und finanziert werden. Ohne die Fortführung der Kostenübernahme durch den Bund wäre es zu einer Verzerrung des europäischen Wettbewerbs gekommen.Entlastungspaket für den Luftverkehr - wegweisend, aber nicht ausreichendBereits am Abend hatte der Koalitionsausschuss Maßnahmen zur Absicherung des Flughafenstandortes Deutschland und zur Stärkung des Luftverkehrs beschlossen.Dies kommentiert ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel wie folgt: "Erstmals seit Jahren wird der Teufelskreis aus stetig steigenden Steuern, Gebühren und regulatorischen Anforderungen durchbrochen. Mit der Rücknahme der letzten Luftverkehrsteuererhöhung zum 1. Juli 2026 sowie einem umfassenden Maßnahmenpaket werden die im internationalen Vergleich viel zu hohen Standortkosten von über 4 Milliarden Euro zumindest teilweise begrenzt."Weiter führt Beisel aus: "Die Flughäfen verbinden damit die Hoffnung, dass die Verlagerung von Flugzeugen und die Aufgabe von Strecken endlich zum Stillstand kommen. Die beschlossene Entlastung ist ein erster, richtiger Schritt. Folgen weitere Maßnahmen, kann dies den Beginn einer echten Trendwende markieren und dem Luftverkehrsstandort Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit zurückgeben."Pressekontakt:Sabine HerlingLeiterin Verbandskommunikation und Koordination FacharbeitTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44169/6158181