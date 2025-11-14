© Foto: Wolfgang Filser - picture alliance / SZ Photo

Die Anteile des brasilianischen Finanzdienstleisters Nu Holdings könnten noch vor dem Wochenende ein neues Rekordhoch erzielen. Die am Donnerstag vorgelegten Zahlen wissen zu überzeugen. Nu Holdings: Auch hier lag Warren Buffett goldrichtig! Seine Anteile an Nu Holdings hat Warren Buffett zwar bereits im Mai vollständig verkauft, aber der anhaltende Geschäftserfolg des brasilianischen Finanzdienstleisters zeigt einmal mehr, welches Gespür der Altmeister bei der Auswahl seiner Beteiligungen immer wieder bewiesen hat. Um 50,5 Prozent ist die Aktie in diesem Jahr bereits geklettert, doch das könnte noch nicht das Ende gewesen sein, denn das Unternehmen hat am Donnerstagabend ein …