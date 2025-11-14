Nach fast drei Jahrzehnten Stillstand scheint die Reform der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) sicher - der genaue Zeitpunkt bleibt allerdings offen. Während in der Branche auf den Startschuss von politischer Seite gewartet wird, laufen bei den privaten Krankenversicherern gleichzeitig schon die Vorbereitungen. Ein Artikel von Mirko Theine, Senior Manager zeb ConsultingAn den Werkbänken der privaten Krankenversicherer herrscht Betriebsamkeit. Projektteams werden gebildet, Szenarien durchgerechnet, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.