DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
WT.RECYCLING DLA WTRD IE000LG4J7E7 BAW/UFN
WSDMTR.GL AUTO.INNO.DLACC WTGA IE000TB3YTV4 BAW/UFN
