14.11.2025 / 09:27 CET/CEST

1. Angaben zum Emittenten Nagarro SE

Baierbrunner Straße 15

81379 München

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 14.11.2025

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 2,20 % 12.922.297 Letzte Veröffentlichung 5,01 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 284.563 0 2,20 % 0,00 %





