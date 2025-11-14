Eschborn (ots) -Mit der diesjährigen Festtagskampagne lädt die Schweizer Uhrenmarke Rado zu einer fantasievollen Reise in alpine Winterwelten ein. Ein funkelnder Kometenschweif weist den Weg zu drei außergewöhnlichen Zeitmessern, die den Zauber der Festtage einfangen:- True Square Open Heart "Sparkling": Schneeweiße Hightech-Keramik, ein Zifferblatt mit diamantpulverartiger Struktur und zwölf Diamanten - ein Design, das wie Eiskristalle im Sonnenlicht glitzert. Das offene Zifferblatt gibt den Blick frei auf das Automatikwerk R734 mit 80 Stunden Gangreserve.- Captain Cook High-Tech Ceramic Chronograph: Kraftvolle Eleganz in Schwarz und Roségold: Das Gehäuse aus Hightech-Keramik und die drehbare Lünette mit PVD-Beschichtung machen den Chronographen zum stilvollen Begleiter. Wasserdicht bis 30 bar und ausgestattet mit dem präzisen Kaliber R801.- Centrix Diamonds: Luxuriöse Raffinesse mit 71 Diamanten, braunem Perlmuttzifferblatt und roségoldfarbenen Akzenten. Das Automatikwerk R763 sorgt für höchste Präzision - ein Schmuckstück für festliche Anlässe.Die KampagneStimmungsvolle Motive und ein emotionales Video inszenieren die drei Modelle in einer Welt voller Schnee, Gold und Licht. Die Spots sind vom 12. November bis 13. Dezember 2025 auf Netflix zu sehen.Unverbindliche Preisempfehlungen:- True Square Open Heart "Sparkling" (Ref. R27073722): EUR 3.450,-- Captain Cook High-Tech Ceramic Chronograph (Ref. R32190153): EUR 6.450,-- Centrix Diamonds (Ref. R30230922): EUR 5.000,-Über RadoRado steht für visionäres Design und innovative Materialien. Als "Master of Materials" verbindet die Marke Schweizer Uhrmacherkunst mit moderner Ästhetik - und schafft Zeitmesser, die ein Leben lang schön bleiben.PressekontaktEvelyn HolbachPublic Relations RadoThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 2065760 EschbornTelefon: +49 (0)6196 88777 - 1603E-Mail: Evelyn.Holbach@rado.comRado Onlineshop: https://www.rado.com/de_deOriginal-Content von: Rado, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75914/6158195