Kia hat im südkoreanischen Hwaseong mit dem EVO-Werk Ost den ersten Teil der Fabrik für seine elektrischen PBV-Fahrzeuge fertiggestellt. Das EVO-Werk Ost ist auf eine jährliche Produktionskapazität von 100.000 Einheiten des PV5 ausgelegt. Die neue Anlage im "AutoLand"-Produktionskomplex der Hyundai Motor Group soll zwar große Stückzahlen der elektrischen Transporter-Modelle ermöglichen, aber eben nicht nur die immergleichen Fahrzeuge von der Stange. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net