Hartenfels (ots) -Ein HUF Haus ist für Generationen gebaut - und entwickelt sich stetig weiter. Damit jedes Zuhause auch Jahre nach dem Einzug perfekt zu neuen Lebenssituationen passt, bietet die HUF Abteilung ServiceART (https://www.huf-haus.com/de-de/serviceart/)maßgeschneiderte Lösungen für Umbau, Modernisierung und technische Nachrüstung. Im Jahr 2025 begleitete das erfahrene, achtköpfige Team rund 700 Kundinnen und Kunden in ganz Europa - von Schreinerarbeiten über energetische Sanierungen bis hin zu anspruchsvollen Raumkonzepten sowie umfangreichen An- oder Umbauten. Das Ergebnis: individuelle, nachhaltige und technisch präzise Lösungen, die den zeitlosen Charakter eines Weitere HUF Häuser entdecken (https://www.huf-haus.com/de-de/serviceart/) unterstreichen.Auch nach Ablauf der Gewährleistungsphase steht ServiceART als kompetenter Partner an der Seite der Baufamilien. Die Spezialisten des Westerwälder Familienunternehmens - das jährlich rund 80 exklusive Fachwerkhäuser realisiert - begleiten Projekte von der ersten Idee über die Planung bis zur Umsetzung. Dank der koordinierten Abstimmung aller Gewerke bleibt der Prozess für Kundinnen und Kunden entspannt, während Qualität und Design im typischen HUF Stil garantiert erhalten bleiben.Wie vielseitig ServiceART arbeitet, zeigen zwei aktuelle Projekte:Im Taunus wurde ein HUF Bungalow (https://www.huf-haus.com/de-de/bungalow-mit-garage/) um eine großzügige Empore im Erdgeschoss erweitert. Die zusätzliche Wohnfläche von knapp 15 Quadratmetern schafft nun einen hellen, modernen Homeoffice-Arbeitsplatz, der auch in einen Gästebereich umgewandelt werden kann."Durch das weite Satteldach haben wir viel Raumhöhe - so entstand die Idee, eine zusätzliche Ebene einzuziehen. Der offene Galeriebereich ist nicht nur funktional ein Gewinn, er bietet uns buchstäblich ganz neue Perspektiven im Haus. Das Team von ServiceART hat sich um Statik, Planung und Umsetzung binnen kürzester Zeit gekümmert - alles verlief wunschgemäß. Projekte mit HUF sind ein Qualitätsversprechen in vielerlei Hinsicht: durchdacht bis ins kleinste Detail, termingetreu und perfekt in der Umsetzung. Immer wieder ein wahres Vergnügen, gemeinsam neue Wohnideen zu verwirklichen", erzählt der Bauherr, der mit seiner Familie seit 2021 im HUF Haus lebt.Das Beispiel beweist, wie unkompliziert sich bestehende HUF Häuser an neue Lebensphasen anpassen lassen - bei vollem Erhalt von Transparenz und Offenheit.In einem weiteren Großprojekt wurde ein HUF Fachwerkhaus von 1998 umfassend modernisiert und auf die Bedürfnisse einer fünfköpfigen Familie zugeschnitten. Ziel war es, Komfort, Energieeffizienz und Technik auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu installierte ServiceART umweltschonende Wärmepumpen, Photovoltaikmodule mit 24 kWp Leistung und stellte das gesamte Haus auf ein KNX Smart Home System um. Gleichzeitig entstanden durch gezielte Umbauten neue Räume: drei Kinderzimmer mit eigenen Bädern im Obergeschoss und ein vergrößerter Hauswirtschaftsraum mit separatem Eingang - ideal für Familienhund Nanouk. Ein neues Licht- und Möbelkonzept von StilART, einem Unternehmen der HUF Firmengruppe, rundete die Modernisierung stilvoll ab."Ein HUF Haus lässt sich auch Jahrzehnte nach dem Bau individuell an neue Bedürfnisse anpassen. Mit ServiceART bieten wir unseren Kundinnen und Kunden den Komfort, ihr Zuhause weiterzuentwickeln - technisch, energetisch und ästhetisch", erklärt Dominik Schuy, Abteilungsleiter von ServiceART.Viele Bauherren legen heute besonderen Wert auf sommerlichen Wärmeschutz, Energieeffizienz und Raumoptimierung. ServiceART entwickelt dafür maßgeschneiderte Konzepte, die die Architektur eines HUF Hauses respektieren und gleichzeitig neue Lebensqualität schaffen.So bleibt jedes HUF Haus ein Ort, der mit seinen Bewohnerinnen und Bewohnern wächst - offen, hell und zukunftsfähig.