Die Allianz hat im dritten Quartal deutlich besser verdient als erwartet und peilt nun für das Gesamtjahr einen Rekordgewinn an. Das gibt Spielraum für eine Dividendenerhöhung. Die Aktie zieht an.Die Allianz hat im dritten Quartal kräftig zugelegt und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Der Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro, nachdem die Konsensschätzung bei 2,68 Milliarden gelegen hatte. Rückenwind kam vor allem aus dem Schaden- und Unfallsegment, das von höheren Prämien und ungewöhnlich niedrigen Katastrophenschäden profitierte. Die Schaden-Kosten-Quote sank spürbar auf 91,9 Prozent, wie der Konzern Freitagfrüh mitteilte. Bereits am …