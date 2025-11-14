HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat bei Heidelberger Druck das Kursziel von 2,10 auf 2,20 Euro angehoben, die Papiere nach dem zuletzt guten Lauf aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die soliden Geschäftsperspektiven seien eingepreist, schrieb Stefan Augustin in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007314007

