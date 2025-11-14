Die neue 13F-Saison startet: Michael Burry hat schon vorgelegt. BlackRock, Berkshire Hathaway & Co jetzt nach. Besonders spannend dieses Mal: Die letzten Trades von Investmentlegende Warren Buffett. Welche Aktien im Fokus der Milliardenfonds stehen, zeigen die Börsenexperten Golo T. Kirchhoff und Steffen Härtlein in ihrem beliebten Börsenbrief 13F-Berichte. Das absolute Rendite-Highlight der letzten 13F-Berichte-Ausgabe: ein Micron-Call mit aktuell 2.239 Prozent Gewinn! Die Anmeldung für Ausgabe ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.