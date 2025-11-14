Am Donnerstagabend sorgte Ubisoft für großes Aufsehen: Kurz vor der geplanten Veröffentlichung seiner Quartalszahlen kündigte der Spieleentwickler überraschend an, die Ergebnisse zu verschieben. Zudem wurde der Handel mit den eigenen Aktien vorübergehend ausgesetzt. Was steckt hinter diesem drastischen Schritt?Wenige Stunden vor Präsentation der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025/2026 machte Ubisoft einen Rückzieher. Das Unternehmen brauche mehr Zeit, hieß es offiziell. Gründe nannte der ...

