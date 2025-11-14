Volkswagen spürt die Folgen der wegbrechenden Gewinne. Medienberichten zufolge verschiebt der Aufsichtsrat die wichtige Investitionsplanung, weil dem Autobauer für das kommende Jahr elf Milliarden Euro fehlen. Die Folgen reichen weit: Werke, Modelle und Technologien sind betroffen.Der Aufsichtsrat wollte am Freitag über das neue Investitionspaket entscheiden. Doch wie die BILD mit Verweis auf Insider berichtet, fehlt Klarheit über die Kassenlage. Rund elf Milliarden Euro fehlen nach internen Rechnungen ...

