Alibaba.com integriert mit "AI Mode" Agentic AI in die User Journey



14.11.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Plattform verzeichnet in Europa eine Steigerung von mehr als 50 Prozent bei Bestellungen und Lieferanten. LONDON, 14. November 2025 /PRNewswire/ -- Auf dem ersten Flagship-Event "CoCreate Europe" hat Alibaba.com, eine führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B-)E-Commerce, heute den "AI Mode" vorgestellt. Die neue Funktion integriert agentische KI-Fähigkeiten (Agentic AI) direkt in die User Journey. Die Einführung markiert eine neue Richtung für den KI-gesteuerten globalen Handel und einen entscheidenden Moment in der Entwicklung des Unternehmens zu einer auf KI-Agenten gestützte E-Commerce-Plattform. Mit der Ankündigung reagiert Alibaba.com auf die dynamische Entwicklung der Plattform: Das Auftragsvolumen in Europa ist im Vergleich zum Vorjahr um 57 % gestiegen, während die Zahl der aktiven Lieferanten weltweit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 % zugenommen hat. Diese Zuwächse spiegeln das wachsende Vertrauen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in den grenzüberschreitenden Handel wider und ebnen den Weg für die nächste strategische Phase von Alibaba.com: die Integration künstlicher Intelligenz in das globale Handelserlebnis. Der "AI Mode" soll im Dezember eingeführt werden. Er stellt für Unternehmen eine Neukonzeption für das Suchen, Bewerten und Kontaktieren von Lieferanten im 30 Billionen Dollar schweren B2B-Markt dar. Eine strategische Entscheidung für agentische KI Da mittlerweile fast 90 % der B2B-Käufer KI-Tools für die Beschaffung und Bewertung einsetzen (Quelle: Forrester ) und KI mehr als die Hälfte aller Online-Suchanfragen steuert (Quelle: McKinsey ), hat die Nachfrage nach intelligenten, genauen und umsetzbaren Erkenntnissen eine grundlegende Wandlung erfahren. Alibaba.com kündigte bereits im September 2025 an, seine traditionelle Keyword-basierte Suche durch Deep Search zu ergänzen, die auf großen Sprachmodellen basiert. Nun geht Alibaba.com mit dem "AI Mode" den nächsten Schritt mit der Integration agentischer KI-Funktionen direkt in die User Journey. Sobald der "AI Mode" live ist, interpretiert er natürliche Sprachabfragen, analysiert technische Spezifikationen und vergleicht Lieferanten automatisch hinsichtlich Preisgestaltung, Logistik, Zertifizierungen und Produktionskapazitäten - und liefert so innerhalb von Sekunden maßgeschneiderte Empfehlungen. Durch die enge Verknüpfung mit bestehenden Alibaba.com-Diensten wie sicherer Transaktion mit Trade Assurance und After-Sales Service zielt der "AI Mode" darauf ab, ein vollständig automatisiertes, durchgängiges Handelserlebnis zu ermöglichen. "Künstliche Intelligenz ist bei Alibaba.com nicht mehr nur ein ergänzendes Tool - sie entwickelt sich zum Betriebssystem unserer Plattform", kommentiert Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com. Das "versteckte Produktregal" erschließen Der "AI Mode" wird von Accio unterstützt, der weltweit ersten KI-gestützten B2B-Suchmaschine, die 2024 eingeführt und kontinuierlich fortentwickelt wurde. Mit seinem fortschrittlichen multimodalen Verständnis kann Accio Bedeutungen aus unstrukturierten Eingaben extrahieren - darunter Produktskizzen, technische Entwürfe, Dokumente, Zertifikate sowie Fabrikkapazitäten und Leistungsnachweise - und diese mit relevanten Fertigungskapazitäten abgleichen. Die Funktion erschließt das, was Alibaba.com als "verstecktes Produktregal" bezeichnet: das riesige Netzwerk spezialisierter, kundenspezifischer oder regional ausgerichteter Lieferanten - oft KMU mit hohem Potenzial -, deren Fachwissen unter traditionellen, Keyword-gesteuerten Suchmodellen unsichtbar bleibt. Durch die Ermittlung dieser Lieferanten kann "AI Mode" KMU dabei helfen, ihre Produktinnovation zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferkette zu stärken Europa setzt auf KI-gestützten Handel Der Anstieg der europäischen Bestellungen unterstreicht den umfassenden Wandel in der Geschäftswelt der Region. Laut einer von Censuswide durchgeführten Studie von Alibaba.com geben heute 90 % der europäischen KMU an, dass Produktinnovationen für ihre Wachstumsstrategie von entscheidender Bedeutung sind, und 62 % zeigen sich zuversichtlich, dass KI-Tools zur Förderung von Innovationen in den Bereichen Design, Beschaffung und Produktion eingesetzt werden können. Angetrieben durch strengere Nachhaltigkeitsvorschriften, die Notwendigkeit der Diversifizierung der Lieferketten und zunehmenden Wettbewerb setzen europäische Unternehmen auf intelligentere, schnellere und transparentere Beschaffungslösungen. "AI Mode" wurde genau für dieses Umfeld entwickelt - es hilft Einkäufern, Compliance-Anforderungen zu erfüllen, nachhaltige Partner zu identifizieren und maßgeschneiderte Produkte schneller auf den Markt zu bringen, ohne dass dafür interne Teams erweitert werden müssen. In Alibaba.coms Engagement für europäische KMU ist "AI Mode" ein technischer Meilenstein und strategischer Wegbereiter. Unternehmen bekommen mit "AI Mode" ein Werkzeug, um global konkurrenzfähig zu sein, Innovationen effizient umzusetzen und Beschaffung intelligenter zu gestalten. Über Alibaba.com Alibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/5621936/Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alibabacom-integriert-mit-ai-mode-agentic-ai-in-die-user-journey-302615064.html



