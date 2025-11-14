Amadeus Fire hat seine Schlagzahl im Bereich EdTech durch den Erwerb einer 70%igen Beteiligung an eduBITES verstärkt, die zweite digitale Lernakquisition in kurzer Folge. Der in Berlin ansässige SaaS-Anbieter bringt KI-gestützte Wissensmanagement- und kollaborative Lernwerkzeuge mit, was der Gruppe eine skalierbare Plattform mit wiederkehrenden Einnahmen hinzufügt und ihr wachsendes digitales Schulungsökosystem erweitert. Obwohl die aktuelle Umsatzbasis von eduBITES klein ist, ist die strategische Passform überzeugend: Die Übernahme vertieft Amadeus' technologischen Fähigkeiten, erhöht das Cross-Selling-Potenzial über sein Schulungsnetzwerk und unterstützt den Übergang zu margenstärkeren, weniger zyklischen digitalen Dienstleistungen. Mit eduBITES und Masterplan nun im Portfolio wird die Disziplin bei der Integration entscheidend. Eine erfolgreiche Umsetzung könnte die langfristige Wettbewerbsposition des Unternehmens erheblich stärken und das Potenzial für eine Bewertungssteigerung unterstützen. KAUFEN, Kursziel EUR 90,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag





© 2025 mwb research